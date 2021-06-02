Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:59

Даже долгий кризис, вызванный пандемией коронавируса, не смог помешать Азербайджану сохранять все это время традиционный баланс во внешнеторговых операциях. Положительное сальдо во внешнеторговом обороте хоть и упало в номинале, но сохранялось на уровне 2-3 млрд долларов. Но вот только стали смягчаться ограничения, и положительный уровень сальдо стал снижаться. По итогам первых четырех месяцев этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на 9,893 млрд долларов, что на 2,1% больше аналогичного прошлогоднего показателя. При этом объем экспорта составил 6,364 млрд долларов, а импорта - 3,529 млрд долларов. За год экспорт увеличился на 0,9%, импорт - на 4,3%. В результате сложилось положительное сальдо во внешней торговле в размере 2,835 млрд долларов, которое на 3% меньше, чем годом ранее.

Сразу возникает вопрос: почему же рост импорта на 3,4% превысил рост экспорта, ведь правительство всеми силами старалось добиться обратной картины, стремясь импортировать лишь самые необходимые товары? Этого требовала создавшаяся ситуация, когда резко возросли расходы из бюджета на решение социальных проблем, вызванных в основном пандемией. Не следует забывать и об оборонных расходах. Почему же растет импорт? Как видно из статистики Госкомтаможни, основной рост в импорте связан с лекарственными препаратами и легковыми автомобилями. С начала текущего года Азербайджан импортировал 8,5 тыс. тонн фармацевтической продукции на 159,6 млн долларов. А это на 29%, или 35,9 млн долларов, и 10,4%, или 0,8 тыс тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же импорт фармацевтической продукции за отчетный период составил 4,5% от общего импорта страны, что легко понять с учетом масштабов пандемии. Но если с лекарствами все понятно, то это трудно сказать по поводу автомобилей. За прошедшие четыре месяца мы умудрились импортировать 23 854 автомобиля различного назначения на 245 млн долларов, что соответственно на 38,7% и 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За весь прошлый год мы импортировали 53,729 тыс. единиц автотранспортных средств на общую сумму 647 млн 596,79 тыс долларов. Какие же виды автотехники конкретно понадобились стране в столь непростое время и в столь большом количестве? По той же статистике, в страну с начала года импортировано 1,82 тыс. единиц (рост на 73,7%) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, на 25 млн 165,45 тыс. долларов. А вот моторных транспортных средств спецназначения ввезено всего 42 единицы - спад на 28,8%, или 5 млн 720,86 тыс долларов. На 36,2%, или 4 млн 514,46 тыс долларов упал также импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек. Таким образом, рост импорта грузовиков мы смогли компенсировать снижением ввоза спецавтомобилей, микроавтобусов и автобусов. И в жизненно важной для экономики сфере автотранспорта некий баланс был сохранен.