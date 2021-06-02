Скончался ветеран азербайджанского джаза
На 62-м году жизни скончался ветеран азербайджанского джаза, бас-гитарист, заслуженный артист Эмиль Гасанов. Как сообщает Trend, об этом на своей странице поделился джазовый музыкант, композитор, народный артист Азербайджана Салман Гамбаров.
Эмиль Гасанов родился в Баку. Выпускник факультета струнных инструментов по классу виолончели Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова.
Работал в Азербайджанском государственном эстрадно-симфоническом оркестре телевидения и радио под управлением Рафика Бабаева, группе "Джанги" в сотрудничестве с одноименным танцевальным ансамблем, ансамбле Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, группах "Бакустик Джаз" Салмана Гамбарова и "Раст" Рашада Гашимова, и т.д. Участник международных джазовых фестивалей в Азербайджане, России, Германии, Франции, Швейцарии и других странах.