Кто сдал Протасевича белорусским властям?

Протасевич уточнил, что сообщил о своем вылете из Афин за 40 минут до взлета в рабочем чате: "Там (в чате) был и этот человек, и случается такая ситуация".

"У меня был личный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный", - заявил Протасевич в ходе допроса, видеофрагмент которого был продемонстрирован в фильме "Рейс "Афины - Вильнюс". Разбор полета", показанном в среду в эфире телеканала ОНТ, передает ТАСС.

Задержанный в аэропорту Минска один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич предположил, что его арест может быть связан с личным конфликтом с одним из его соратников.

Он также сообщил, что, попав в СИЗО, не получал никакой информации и подумал, что его подставили. Задержанный выразил уверенность в том, что у человека, который мог спровоцировать инцидент, были связи с киберпартизанами, которые ранее занимались массовыми лжеминированиями по всей Беларуси.

Авторы фильма заявляют, что сообщения о задержании Протасевича в аэропорту Минска появились еще в то время, когда он спокойно проходил пограничный контроль и досмотр. Публикацию о задержании Протасевича первым сделал в соцсетях советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - Франак Вячорка. "С Франаком Вячоркой были хорошие отношения. Я снимал визит Светланы Тихановской в Афинах. Все было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался, и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества", - сказал Протасевич.

Он также рассказал, что в последнее время обсуждал с представителями оппозиции варианты развития протестного движения в Беларуси. "Сейчас активности просто нет. Сейчас ее не может быть. Еще на тот момент, когда я был в Вильнюсе, открыто говорил - сейчас уличная активность не нужна. Как минимум надо ждать, когда накалится ситуация в экономике, чтобы люди выходили за миской похлебки", - заявил Протасевич.