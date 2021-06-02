Эльмир Алиев, отдел спорта 01:38

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов дал интервью популярному британскому телеканалу Sky Sports, в котором рассказал о том, сколько болельщиков из Уэльса и Турции прибудут в Баку на матчи Евро-2020, и как фанаты могут провести время в столице Азербайджана. Также Эльхан Мамедов ответил на вопрос о войне в Нагорном Карабахе, заявив, что Азербайджан, наконец, смог освободить свои оккупированные территории, на эти земли возвращается мирная жизнь и в будущем там ожидается проведение международных футбольных матчей.

«Мы находиимся в самом конце Европы, на берегу Каспийского моря, - начинает свой репортаж из Баку корреспонлент Sky Sports Крейг Слейтер. - Мы на Олимпийском стадионе, который вмещает примерно 68 тысяч зрителей и сможет принять 50 процентов от своей вместимости. Тут сборная Уэльса проведет два матча групповой стадии Евро-2020. Британское правительство рекомендует не ехать на игру в Азербайджан, но многие болельщики заранее купили билеты и забронировали отели. Ожидается около 2 тысяч валлийских фанатов. Для приезда нужно предъявить негативный тест на COVID-19. Посещение ресторанов и баров свободно, как и прогулки вдоль берега моря Во втором матче Уэльсу предстоит сыграть с Турцией, откуда в Баку есть прямые регулярные рейсы. Для сборной Уэльса это будет фактически выездная игра».

«Мы ожидаем прибытия примерно 2 тысяч болельщиков из Уэльса, - отвечает на вопрос о количестве валлийских фанатов Эльхан Мамедов. - Болельщикам я хочу сказать, что они получат удовольствие от матчей на Бакинском Олимпийском стадионе. Также они могут насладиться нашим городом. Достопримечательности уже открыты. Помимо этого, болельщики смогут посетить рестораны и пабы, выпить там пива (улыбается). Я уверен, что будет хорошая погода, и гости смогут поехать и поплавать в Каспийском море. Это недалеко. Я думаю, что это будет хороший отдых. Желаю отлично провести время в Баку. Сборная Уэльса – первая участница Евро-2020, которая приедет в Баку. Валлийские футболисты прибудут 7 июня и пробудут здесь долго. У сборной Уэльса уже есть опыт пребывания в Баку. Они провели здесь несколько отборочных матчей. Думаю, что это будет хороший опыт и для сборной, и для болельщиков». Отвечая на вопрос о том, установился ли мир в Азербайджане после прошлогодней войны в Нагорном Карабахе, исполнительный вице-президент АФФА сказал: «Из-за пандемии 2020-й год был тяжелым для всего мира. Сейчас все постепенно возвращаются к нормальной жизни. Конечно, прошлый год был очень важен для нас, потому что, наконец, справедливость восторжествовала, и мы освободили наши территории, которые были оккупированы. На 20 процентах наших земель воцарился мир. Кстати, я недавно посетил один из освобожденных районов – Агдам, где свои матчи проводил футбольный клуб «Карабах». Там был прекрасный стадион, отличная атмосфера. К сожалению, за эти 30 лет стадион был разрушен. От него ничего не осталось. Мы посетили это место, и недавно наше правительство объявило, что планирует заново возвести арену. Так что мы собираемся вернуться туда, проводить там внутренние и международные матчи. Мы счастливы, что мир вернулся и справедливость восторжествовала.