Ульвия Худиева, собкор 01:54

Возрождение чаеводства в Азербайджане является одним из направлений реализуемой в последние годы стратегии развития сельского хозяйства и диверсифицированной экономики. Недавно haqqin.az писал о проблемах, волнующих фермеров-чаеводов в южном регионе Азербайджана, о низкой закупочной цене, по которой перерабатывающие фабрики покупают чай, других проблемах отрасли. Сейчас начался сбор чая, и корреспондент haqqin.az побывала на чайных плантациях в Астаре и поинтересовалась мнением тех, кто выращивает чай, и сельскохозяйственных рабочих, которые его собирают.

Мужчина средних лет, собирающий чайный лист на одном из полей, уставший от работы, рассказывает, что наряду с землевладельцами, работающими на плантации, есть и обычные рабочие. И показывает на женщин, собирающих листья чая. Этот мужчина так объясняет разницу между собирающими чай землевладельцами и рабочими: «И тот, и другой трудятся на поле. Но перерабатывающая фабрика покупает у землевладельца чайный лист за 1,2 маната за килограмм, а фермер покупает килограмм чайного листа у рабочего за 0,25 маната». «Эти чайные плантации принадлежат жителям поселка Кижаба и села Ловайин в Астаринском районе. Многие местные жители продали свои участки. Моя семья также продала свой участок, и сейчас я работаю на чайной плантации своего односельчанина, который смог удержать свой участок. Я работаю вместе со своей дочерью, мы ежедневно собираем по 100 килограммов чайного листа. За каждый килограмм нам платят 0,25 маната», - говорит женщина, не скрывая своего недовольства закупочными ценами. Она считает, что 0,25 маната за килограмм чая – несправедливая цена. «Предприниматель говорит, что у него много расходов, и если меня что-то не устраивает, то я могу уйти. Фермер говорит, что перерабатывающая фабрика должна поднять закупочные цены, и лишь тогда он сможет платить нам больше», - рассказывает женщина и продолжает работу.

Она говорит, что должна собрать ежедневную норму. «Чайный лист собирается 5 раз в году. Сбор урожая занимает 10-15 дней. Есть такие, которые в одиночку могут собрать до 200 килограммов листьев чая. Что касается цены, то цена зеленого чайного листа нас не устраивает. Самый дешевый сухой чай в магазинах стоит от 10 манатов за килограмм. У нас берут по низким ценам, а в продаже сухой чай стоит во много раз дороже. Приходим на работу в 7 часов утра, уходим в 8 часов вечера. Спросите предпринимателей. Вот и один из них сам собирает чай», - говорит другая женщина, собирающая чай на этом участке. Предприниматель говорит, что он и сам недоволен закупочными ценами фабрик на чай. «От нас мало что зависит. Цену назначает фабрика, а не мы», - говорит фермер. «Я сам из поселка Кижаба, владею здесь чайной плантацией. Урожай собираю вместе со своими двумя детьми. Меня, как и всех, не устраивает закупочная цена на чай. И если бы эту цену подняли на 2 маната, ситуация была бы гораздо лучше нынешней», - говорит фермер Рамиз Гусейнов. Владелец местного магазина говорит, что самый дорогой чай – это чай, собранный в мае. «Самый дешевый сухой чай стоит 10 манатов за килограмм. Чай, собранный в мае, стоит гораздо дороже. Есть местный чай, килограмм которого стоит 850 манатов. В год поступает всего лишь 10 килограммов этого сорта чая. Да и его у нас покупают по 85 манатов за 100 граммов», - говорит торговец.