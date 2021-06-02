Чайные фермеры: У нас берут по низким ценам, а в магазинах намного дороже наши проблемы
Возрождение чаеводства в Азербайджане является одним из направлений реализуемой в последние годы стратегии развития сельского хозяйства и диверсифицированной экономики. Недавно haqqin.az писал о проблемах, волнующих фермеров-чаеводов в южном регионе Азербайджана, о низкой закупочной цене, по которой перерабатывающие фабрики покупают чай, других проблемах отрасли.
Сейчас начался сбор чая, и корреспондент haqqin.az побывала на чайных плантациях в Астаре и поинтересовалась мнением тех, кто выращивает чай, и сельскохозяйственных рабочих, которые его собирают.
Мужчина средних лет, собирающий чайный лист на одном из полей, уставший от работы, рассказывает, что наряду с землевладельцами, работающими на плантации, есть и обычные рабочие. И показывает на женщин, собирающих листья чая.
Этот мужчина так объясняет разницу между собирающими чай землевладельцами и рабочими: «И тот, и другой трудятся на поле. Но перерабатывающая фабрика покупает у землевладельца чайный лист за 1,2 маната за килограмм, а фермер покупает килограмм чайного листа у рабочего за 0,25 маната».
«Эти чайные плантации принадлежат жителям поселка Кижаба и села Ловайин в Астаринском районе. Многие местные жители продали свои участки. Моя семья также продала свой участок, и сейчас я работаю на чайной плантации своего односельчанина, который смог удержать свой участок. Я работаю вместе со своей дочерью, мы ежедневно собираем по 100 килограммов чайного листа. За каждый килограмм нам платят 0,25 маната», - говорит женщина, не скрывая своего недовольства закупочными ценами.
Она считает, что 0,25 маната за килограмм чая – несправедливая цена.
«Предприниматель говорит, что у него много расходов, и если меня что-то не устраивает, то я могу уйти. Фермер говорит, что перерабатывающая фабрика должна поднять закупочные цены, и лишь тогда он сможет платить нам больше», - рассказывает женщина и продолжает работу.
Она говорит, что должна собрать ежедневную норму.
«Чайный лист собирается 5 раз в году. Сбор урожая занимает 10-15 дней. Есть такие, которые в одиночку могут собрать до 200 килограммов листьев чая. Что касается цены, то цена зеленого чайного листа нас не устраивает. Самый дешевый сухой чай в магазинах стоит от 10 манатов за килограмм. У нас берут по низким ценам, а в продаже сухой чай стоит во много раз дороже. Приходим на работу в 7 часов утра, уходим в 8 часов вечера. Спросите предпринимателей. Вот и один из них сам собирает чай», - говорит другая женщина, собирающая чай на этом участке.
Предприниматель говорит, что он и сам недоволен закупочными ценами фабрик на чай. «От нас мало что зависит. Цену назначает фабрика, а не мы», - говорит фермер.
«Я сам из поселка Кижаба, владею здесь чайной плантацией. Урожай собираю вместе со своими двумя детьми. Меня, как и всех, не устраивает закупочная цена на чай. И если бы эту цену подняли на 2 маната, ситуация была бы гораздо лучше нынешней», - говорит фермер Рамиз Гусейнов.
Владелец местного магазина говорит, что самый дорогой чай – это чай, собранный в мае.
«Самый дешевый сухой чай стоит 10 манатов за килограмм. Чай, собранный в мае, стоит гораздо дороже. Есть местный чай, килограмм которого стоит 850 манатов. В год поступает всего лишь 10 килограммов этого сорта чая. Да и его у нас покупают по 85 манатов за 100 граммов», - говорит торговец.
По словам экономиста Рафика Джафарова, на чай нет стабильной цены. «Речь идет о чае, который собирается и перерабатывается в Азербайджане. Сейчас мы зависим от импорта. В свое время только в Астаре собиралось 7 тысяч тонн чайного листа, работали 4 фабрики, которые перерабатывали за год 3-4 тысячи тонн чайного листа. 30% местного населения было занято в сфере чаеводства. А сейчас мы производим всего 500-600 тонн чайного листа. Местный сухой чай в несколько раз дороже привезенного из-за рубежа. Потребность в чае большая, а производство – небольшое. В таком случае, цена должна быть высокой, и те, кто работает в этой сфере, должны хорошо зарабатывать», - говорит он.
По словам Джафарова, 0,25 маната за килограмм собранного чайного листа – это мизер. «Чайный куст дает урожай лишь через 7 лет после посадки. За 30 независимости мы так и не восстановили все чайные плантации. Это говорит о том, что интерес к тому, чтобы принять законы о чаеводстве и восстановить чайные плантации, невелик», - говорит специалист.
Начальник Управления сельского хозяйства Астары Этибар Аббасов говорит, что закупочные цены на чай вне их компетенции. «Мы не можем вмешиваться в этот процесс. Работник договаривается с предпринимателем, а он, в свою очередь, договаривается с фабрикой. Цену определяют они», - говорит чиновник.
Согласно статистике, в прошлом году в Астаре было выращено 628 тонн чая на 271 гектаре.