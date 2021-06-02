Обманутые MAİN Construction жильцы обратились в haqqin.az: «Нас оставили без солнечных лучей»

Джейхун Наджафов, собкор 02:21

Реклама всегда предполагает некоторое преувеличение ценности предлагаемого продукта, приукрашивание его качества и удобства. И это нормально – нужно привлечь клиента, а там уж можно дать ему и более конкретную информацию. Но есть реклама, цель которой – ввести в заблуждение, обмануть, и пусть потом наивный потребитель пеняет на себя – деньги уже заплачены и вернуть товар невозможно. Именно такую рекламу десять лет назад организовала для своего жилого городка Main Yaşayış Kompleksi стройкомпания MAİN Construction и благодаря ей успешно распродала квартиры в первом доме комплекса на Московском проспекте, неподалеку от Бакинского автовокзала в Ясамальском районе.

Район тогда был не очень обжитой, но, в принципе, обладатели квартир в 23-этажной высотке были довольны. Тем более что по проекту, который им показали, в будущем перед их зданием должен был раскинуться небольшой парк со стадионом и детской площадкой. Еще несколько зданий потом, правда, появились, но вот сада, где можно было бы и погулять, и спортом позаниматься, пришлось ждать долго. И, как говорится, дождались… Месяц назад вплотную к дому развернулось строительство. Однако на посадку деревьев, сооружение тренажеров и разных детских горок-качелей бурная деятельность задействованных техники и рабочих совсем не походила. Очень скоро стало ясно, что роют котлован под новую многоэтажку. Жильцы всполошились – ведь обещали парк, а в результате впритык к их порогу появится высотка, и не видать им тогда ни воздуха, ни солнца. Причем словно в насмешку в жилуправлении комплекса по-прежнему висит прикрепленный к стене продемонстрированный им когда-то роскошный план с зеленой зоной и мини-стадионом.

Поскольку походы к руководству MAİN Construction оказались безрезультатными, обманутые жильцы обратились в редакцию haqqin.az. «Застройщик заявил, что территория перед нашим домом компании не принадлежит и указывать ее владельцам – строить или нет – никто не может. А между тем, когда десять лет назад вступали в этот кооператив, нас заверили, что пока еще свободная территория принадлежит MAİN Construction. Теперь же оказывается, что она чужая», - рассказывает проживающий в доме Намик Пириев. Тревога жильцов более чем обоснованная: будущее здание на таком близком расстоянии полностью перекроет инсоляцию, то есть попадание в квартиры солнечных лучей. Более того, жилой комплекс расположен в оползневой зоне, и строительные работы, а главное, котлован под новое здание отрицательно скажутся на устойчивости почвы, повысят риск обрушения прежних строений. Не говоря уже о том, что по градостроительным нормам расстояние между зданиями должно быть не меньше 2/3 от высоты здания, а в данном случае новая многоэтажка возводится почти впритык к уже существующей.

«Нетрудно представить, что может произойти в случае даже среднего по мощности землетрясения на такой неустойчивой почве, на которой стоит наш комплекс», - говорит Пириев. Жильцы возмущены тем, что MAİN Construction самым наглым образом обманула людей, заплативших за свои квартиры немалые деньги. В проекте не было никакого здания в таком опасном соседстве, а был стадион. «Скорее всего, мы бы передумали покупать здесь квартиры, если бы на проекте вместо парка-стадиона впритык к этому зданию высилась бы другая многоэтажка», - возмущаются жильцы. На сайте Госкомитета по архитектуре и градостроительству нет никакой информации о том, что кому-то дали разрешение на строительство на данной территории. А по уставу кооператива Main Yaşayış Kompleksi любое строительство на прилегающей к зданию территории должно быть согласовано с пайщиками. Кроме, того без решения общего собрания владельцев квартир строительная компания не может присвоить участок, находящийся в общей собственности.