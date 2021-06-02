Сгоревшее судно с тоннами химикатов спровоцировало экологическую катастрофу

Судно X-Press Pearl, зарегистрированное в Сингапуре, горело почти две недели, прежде чем пожар был потушен. Сотни тонн нефти из топливных баков просочились в море, нанеся вред морской флоре и фауне. Министерство рыболовства заявило, что приняты чрезвычайные меры для защиты лагуны Негомбо и прилегающих районов. Рыбный промысел от Панадуры до Негомбо приостановлен.

В последние дни военно-морские силы Шри-Ланки и Индии работали сообща, пытаясь потушить пожар и не дать кораблю развалиться и затонуть, но сильный ветер мешает операции около порта Коломбо.

Власти Шри-Ланки считают, что пожар был вызван утечкой азотной кислоты, о которой экипаж знал с 11 мая. Корабль перевозил 25 тонн сильно коррозионной кислоты, которая может быть использована при производстве удобрений и взрывчатых веществ.

Защитник окружающей среды доктор Аджанта Перера заявила BBC News, что затопление представляет собой "худший экологический сценарий".