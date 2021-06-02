ФБР назвало атаковавших крупнейшего производителя мяса хакеров

Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что кибератаку на крупнейшего в мире производителя мяса бразильскую компанию совершили преступные группировки REvil и Sodinokibi. По данным JBS, кибератакам подверглись филиалы компании в Северной Америке и Австралии.

«Мы приписываем REvil и Sodinokibi атаку на JBS и усердно работаем над тем, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности»,— сообщил представитель ФБР, которого цитирует Bloomberg.

JBS сообщила об атаках 31 мая, из-за них пришлось остановить переработку на одном из крупнейших заводов в Канаде и забой крупного рогатого скота и овец в Австралии. Представитель Белого дома заявила, что JBS получила требование выкупа от «преступной организации, вероятно, базирующейся в России».