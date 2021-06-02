Новая «маленькая голова» большого государства Уйти, чтобы стать президентом
Принято считать, что власть в виде пирамиды, как правило, устойчива, правда, имеет маленькую голову.
Применительно к Израилю с его парламентской – на британский манер - системой, такой метафорической «маленькой головой» является президент страны. Точнее, его должность, которая носит, преимущественно, представительский, формальный характер.
Что в целом справедливо, если учесть, что президента выбирают не девять с лишним миллионов граждан Еврейского государства, а только 120 депутатов Кнессета.
В то же время, требования к личности первого лица государства, предъявляемые и народом, и прессой, и политическим истеблишментом, чрезвычайно высоки. Президент Израиля – не просто достойная личность с безупречной репутацией. Это – символическое лицо государства, личность, способная подняться над политической полемикой и борьбой между ветвями власти, это тонкий психолог, грамотный ритор и искушенный дипломат, объединяющий и примиряющий все социальные слои общества.
Словом, президент Израиля – это умный, терпеливый и очень добрый человек из Иерусалима, чьи фотографии при жизни будут украшать первые полосы газет, а после смерти – банкноты Банка Израиля.
Ицхак Герцог в этом плане – фигура идеальная. Вчитываясь в детали его биографии, трудно избавиться от ощущения, что судьба этого человека была предрешена на генетическом уровне, что Герцогу было суждено пройти через шпицрутены политической карьеры, через фанфары побед и свист поражений только для того, чтобы в итоге стать президентом Израиля.
И никем другим!
Впрочем, судить читателю.
Дед нового президента, Ицхак Айзик Герцог был уроженцем Российской империи и одним из наиболее просвещенных людей своего времени. Его вклад в создание Государства Израиль неоценим. Он владел двенадцатью языками, был знатоком Тору, изучал математику, философию и семитские языки в Лондонском университете и парижской Сорбонне, был главным раввином Белфаста, главным раввином Ирландии, получившей в 1925 году, главным ашкеназским раввином Британской Палестины и Израиля.
В 1941 году он добился от правительства Сталина разрешение на проезд бежавших из Польши учеников иешив через советскую территорию в Японию и оттуда – в Палестину.
Спасая евреев Европы от преследований нацистов, Герцог встречался с президентом США Франклином Рузвельтом, которого просил бомбить железнодорожные пути, ведущие к нацистским лагерям смерти, с папой Пием XII, с наркомом иностранных дел СССР Молотовым, с премьер-министром Турции Ибрагимом Седамом…
Отец нового президента, Хаим Герцог, родившийся в Белфасте и закончивший Лондонский колледж, участвовал во Второй мировой войне, был старшим офицером разведки МИ-6, руководил британской агентурной сетью на севере Германии, высаживался с союзниками в Нормандии, возглавлял операцию по розыску и установлению личности рейхсфюрера Гиммлера, участвовал в Войне за независимость Израиля 1948 года, был одним из создателей израильской военной разведки, начальником Генштаба ЦАХАЛа, послом Израиля в Организации Объединенных Наций, с трибуны которой публично разорвал документ с решением ООН объявить сионизм формой расизма и, наконец, шестым президентом Израиля с 1983 по 1993 годы.
Его дядя, Абба Эвен – кадровый дипломат, уроженец Кейптауна, выпускник Кембриджского университета, владевший десятью языками, был до репатриации гражданином Великобритании, в 1952 году - вице-президентом Генеральной Ассамблеи ООН, в Израиле был избран депутатом Кнессета, занимал посты заместителя премьер-министра, главы МИДа, посла Израиля в США и ООН.
Считался одним из остроумнейших израильских политиков. Одно из его выражений: «Консенсус – это когда все вместе соглашаются с тем, что каждый в отдельности считает ошибочным».
После ухода из политики писал книги и преподавал в Принстонском и Колумбийском университетах, а также в университете Джорджа Вашингтона.
Понятно, что с такой «генеологией» будущее Ицхака Герцога, с малых лет близко наблюдавшего жизнь выдающихся государственных деятелей, не мыслилось вне политической карьеры.
В результате, внук раввина, сын разведчика и племянник дипломата сделал все необходимое и даже больше для успешного дебюта в большой политике: получил высшее юридическое образование в Тель-авивском и Корнелльском (Нью-Йорк) университетах, отслужил в «Подразделении 8200» (израильская военная разведка), получил звание майора, прошел солидную юридическую практику, а в 1999 году стал секретарем правительства при премьер-министре Эхуде Бараке.
Дальнейшая карьера Герцога развивается стремительно: в 2003-м он избирается в Кнессет, через два года получает портфель министра, потом побеждает на праймериз и возглавляет левую партию Авода, затем становится лидером парламентской оппозиции…
На выборах 2015 года партия Авода (в блоке с «ха-Тнуа» во главе с Ципи Ливни) набирает немыслимые для левого лагеря 24 мандата (сегодня у Аводы их только шесть!) и Герцог оказывается на расстоянии вытянутой руки от заветного кресла премьер-министра.
Однако у непотопляемого Нетаньяху 30 мандатов, плюс железобетонная поддержка двух ультра ортодоксальных партий, которые помогают ему сформировать очередное право-религиозное правительство.
И вот тут Ицхак Герцог не выдерживает: разуверившись в реальных шансах победить Биби, он решил уйти из большой политики, предварительно получив от Нетаньяху гарантии, что взамен получит пост главы Еврейского агентства Сохнут, имя которого, по традиции, определяет премьер-министр Израиля. Что и произошло в 2018 году.
Почему Герцог отказался от дальнейшей борьбы за политическое лидерство и сделал шаг в сторону? Трудно сказать. Возможно, ему не хватило целеустремленности деда. Или упрямства отца. Или харизмы дяди.
А может быть (и об этом постоянно судачат в кулуарах Кнессета) дальновидный Нетаньяху, тщательно пропалывающий политическое поле от конкурентов в борьбе за власть, пообещал Герцогу, что поддержит его через три года на президентских выборах, и сдержал слово.
Так или иначе, но новый президент Израиля избрал свой путь наверх, поменяв подковёрные интриги в Кнессете, грызню за министерские портфели и копания СМИ в грязном белье политиков, на спокойные, комфортные и в высшей степени престижные семь лет жизни в резиденции президента Еврейского государства. То есть, слова Джорджа Вашингтона о том, что его движение к посту президента вызывает чувства преступника, идущего к месту казни, к Герцогу никак не относятся.
В сентябре новому президенту Израиля исполнится 61 год. Он здоров, подтянут, элегантен, прекрасно воспитан, говорит на «островном» английском, богат (по данным таблоидов, в наследство от деда и отца Герцогу перешло немало объектов недвижимости в Дублине и Белфасте), счастлив в браке и души нее чает в трех своих сыновьях…
Словом, нет сомнений в том, что новый президент Израиля сделает все необходимое для укрепления имиджа Еврейского государства, будет и дальше укреплять институт президентства и не станет пользоваться своим правом на помилование, если подобная просьба поступит в его канцелярию от высокопоставленного политика, которому Герцог, по существу, обязан своим новым назначением…