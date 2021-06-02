Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 03:32

Принято считать, что власть в виде пирамиды, как правило, устойчива, правда, имеет маленькую голову. Применительно к Израилю с его парламентской – на британский манер - системой, такой метафорической «маленькой головой» является президент страны. Точнее, его должность, которая носит, преимущественно, представительский, формальный характер. Что в целом справедливо, если учесть, что президента выбирают не девять с лишним миллионов граждан Еврейского государства, а только 120 депутатов Кнессета.

В то же время, требования к личности первого лица государства, предъявляемые и народом, и прессой, и политическим истеблишментом, чрезвычайно высоки. Президент Израиля – не просто достойная личность с безупречной репутацией. Это – символическое лицо государства, личность, способная подняться над политической полемикой и борьбой между ветвями власти, это тонкий психолог, грамотный ритор и искушенный дипломат, объединяющий и примиряющий все социальные слои общества. Словом, президент Израиля – это умный, терпеливый и очень добрый человек из Иерусалима, чьи фотографии при жизни будут украшать первые полосы газет, а после смерти – банкноты Банка Израиля. Ицхак Герцог в этом плане – фигура идеальная. Вчитываясь в детали его биографии, трудно избавиться от ощущения, что судьба этого человека была предрешена на генетическом уровне, что Герцогу было суждено пройти через шпицрутены политической карьеры, через фанфары побед и свист поражений только для того, чтобы в итоге стать президентом Израиля. И никем другим! Впрочем, судить читателю.

Дед нового президента, Ицхак Айзик Герцог был уроженцем Российской империи и одним из наиболее просвещенных людей своего времени. Его вклад в создание Государства Израиль неоценим. Он владел двенадцатью языками, был знатоком Тору, изучал математику, философию и семитские языки в Лондонском университете и парижской Сорбонне, был главным раввином Белфаста, главным раввином Ирландии, получившей в 1925 году, главным ашкеназским раввином Британской Палестины и Израиля. В 1941 году он добился от правительства Сталина разрешение на проезд бежавших из Польши учеников иешив через советскую территорию в Японию и оттуда – в Палестину. Спасая евреев Европы от преследований нацистов, Герцог встречался с президентом США Франклином Рузвельтом, которого просил бомбить железнодорожные пути, ведущие к нацистским лагерям смерти, с папой Пием XII, с наркомом иностранных дел СССР Молотовым, с премьер-министром Турции Ибрагимом Седамом…

Отец нового президента, Хаим Герцог, родившийся в Белфасте и закончивший Лондонский колледж, участвовал во Второй мировой войне, был старшим офицером разведки МИ-6, руководил британской агентурной сетью на севере Германии, высаживался с союзниками в Нормандии, возглавлял операцию по розыску и установлению личности рейхсфюрера Гиммлера, участвовал в Войне за независимость Израиля 1948 года, был одним из создателей израильской военной разведки, начальником Генштаба ЦАХАЛа, послом Израиля в Организации Объединенных Наций, с трибуны которой публично разорвал документ с решением ООН объявить сионизм формой расизма и, наконец, шестым президентом Израиля с 1983 по 1993 годы.

Его дядя, Абба Эвен – кадровый дипломат, уроженец Кейптауна, выпускник Кембриджского университета, владевший десятью языками, был до репатриации гражданином Великобритании, в 1952 году - вице-президентом Генеральной Ассамблеи ООН, в Израиле был избран депутатом Кнессета, занимал посты заместителя премьер-министра, главы МИДа, посла Израиля в США и ООН. Считался одним из остроумнейших израильских политиков. Одно из его выражений: «Консенсус – это когда все вместе соглашаются с тем, что каждый в отдельности считает ошибочным». После ухода из политики писал книги и преподавал в Принстонском и Колумбийском университетах, а также в университете Джорджа Вашингтона.