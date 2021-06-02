На первом в своей жизни этапе Гран-при Мамедзаде, которой 19 июня исполнится 21 год, одержала четыре победы, три из которых над шахматистками из России – Алиной Кашлинской, Валентиной Гуниной и Катериной Лагно. Как отмечает сайт ФИДЕ, «Мамедзаде провела прекрасный турнир».

Между тем, как удалось узнать haqqin.az, лучшая шахматистка Азербайджана могла и не попасть в Гибралтар из-за проблем с визой. Дело в том, что турнир в Гибралтаре должен был состояться в январе, но из-за ограничений, связанных с COVID-19, был перенесен на май. Срок британской визы (Гибралтар является заморской территорией Великобритании), полученной Гюнай, истек. Было решено получить визу в посольстве Франции, чтобы въехать в Гибралтар через Испанию. Однако французы долгое время отказывали шахматистке, считая, что у нее нет оснований для въезда в Гибралтар с шенгенской визой. В итоге лишь в последний момент удалось получить подтверждение миграционной службы Гибралтара о том, что они позволят въехать на свою территорию с «шенгеном». Помогла ФИДЕ, которая настояла на том, чтобы власти Гибралтара предоставили данный документ.

Помимо всего прочего, на пути в Гибралтар с одного из авиарейсов был снят отец Гюнай, который должен был сопровождать ее в этой поездке, что также не добавило шахматистке положительных эмоций перед сложнейшим турниром. Тем не менее Мамедзаде выступила блестяще, доказав, что усилия были не напрасны. Ее результат показал: есть все предпосылки, что при поддержке, которую Гюнай получает от руководства Федерации шахмат Азербайджана, она и дальше будет прогрессировать.

На сегодняшний день подопечная Расула Ибрагимова уже является безоговорочным лидером сборной Азербайджана. В мировом рейтинге она занимает пока 29-е место. Есть куда расти!