Генпрокуратура и МВД об убийстве женщины в Баку

В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции, обеспечено раскрытие тяжкого преступления, совершенного при невыясненных обстоятельствах на территории Сабунчинского района.

В поступившем в haqqin.az совместном сообщении пресс-служб Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел отмечается, что по факту обнаружения 31 мая около 13:00 тела Джафаровой Тураны Илдырым гызы (1990 г.р.) со следами насилия в собственном доме в поселке Бакиханова Сабунчинского района в Сабунчинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что знакомый потерпевшей - Ализаде Эйнур Афган оглу умышленно задушил Турану Джафарову электрическим проводом во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений.

Эйнур Ализаде задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие продолжается.