В Мингячевирский отдел полиции обратился житель Шамкирского района Анар Вердиев, заявивший, что его избили и обокрали три человека, севшие в его Nissan, на котором он подрабатывал водителем такси.

По подозрению в совершении преступления правоохранителями были задержаны проживающие в селе Деллер-Джеир ранее судимые Эльшад Исмаилов, Аяз Аскеров и Малик Садыгов, сообщает шекинская региональная группа пресс-службы МВД.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые приехали в Мингячевир на автомобиле, принадлежащем потерпевшему. По пути, воспользовавшись отсутствием поблизости людей, Э.Исмаилов нанес телесные повреждение водителю и потребовал отдать деньги.

Затем вся компания на этой же машине, съездив в село Гаджиселли Евлахского района, вернулась в город, где и бросила транспортное средство.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.