Азербайджанские и турецкие генералы начали переговоры в Баку

В Баку 3 июня приступило к работе 13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

На заседании обсуждается нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, рассматриваются перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах.

Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, с турецкой стороны – второй начальник Генерального штаба корпусной генерал Сельджук Байрактароглу.