Комиссией была проведена визуальная проверка еще 21 человека, у которых закончился срок инвалидности, назначенный по военным причинам, и которые были включены в электронную систему для продления срока инвалидности.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, в ходе обследования было установлено, что диагноз и состояние здоровья девяти человек не дают оснований для установления инвалидности.

В осмотре приняли участие президент Национального форума НПО Рауф Зейни и председатель Общественного объединения «Развитие общества и гражданских отношений» Ахмед Аббасбейли.

Важным принципом в проводимых обследованиях является обеспечение прозрачности и объективности назначений инвалидности, отмена необоснованных назначений.