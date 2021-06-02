Цена азербайджанской нефти превысила $71

Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 2 июня составила 71,28 доллара за баррель, что на 0,71 доллара больше предыдущего показателя, сообщает источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 70,65 доллара за баррель, что на 0,71 доллара больше предыдущего показателя.

Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 68,28 доллара за баррель, увеличившись относительно предыдущего показателя на 0,51 доллара.