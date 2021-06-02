В Армении останется только один гражданский аэропорт

Аэропорт «Ширак» в Гюмри с июля по сентябрь будет закрыт на реконструкцию, а в дальнейшем станет служить военным целям. Об этом пишет газета «Жоховурд».

«Наши соотечественники в России возвращают авиабилеты, купленные на июль-август. Мы обратились в Комитет гражданской авиации Армении с просьбой ответить на вопрос, почему аэропорт в течение нескольких месяцев не будет эксплуатироваться, откуда, естественно, на наши многочисленные звонки не ответили. Позвонив по номеру телефона «горячей линии» Комитета гражданской авиации, все же удалось выяснить, что аэропорт с 15 июля по 15 сентября будет временно закрыт. По словам же начальника службы технического обслуживания аэропорта Генриха Саркисяна, «Ширак» будет обслуживать военные самолеты. Реконструкция взлетно-посадочной полосы под эти нужды фактически планируется с июля по сентябрь», - отмечает издание.