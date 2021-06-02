С 20-летием Мяркязи Клиника! 20 лет на службе у азербайджанского народа

11:42

Июнь богат знаменательными датами. В этом месяце отмечаются Международный день защиты детей, профессиональный праздник медицинских работников. В Азербайджане в этом месяце произошло еще одно знаменательное событие в сфере здравоохранения - 20 лет назад начала свою деятельность высококвалифицированное медицинское учреждение - Мяркязи Клиника, которая многие годы достойно представляет здравоохранение Азербайджана. Известно, что в результате политики здравоохранения, основа которой была заложена общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой в настоящее время его достойным преемником Президентом Ильхамом Алиевым, ввод в эксплуатацию отвечающих современным стандартам медицинских учреждений, обеспечение современными медицинскими приборами, оборудованием и кадрами полностью меняют облик азербайджанского здравоохранения. Благодаря широким и целенаправленным мерам, охватываемым вниманием и заботой главы государства, в сфере здравоохранения достигается большое развитие. Именно Мяркязи Клиника является одним из таких учреждений здравоохранения, возникших и развивающихся в результате этой дальновидной и мудрой политики.

Так, 1 июня 2001 года после реконструкции в соответствии с международными стандартами по личной инициативе и усилиями общенационального лидера Мяркязи Клиника начала свою деятельность как полноценная Клиника Министерства здравоохранения. Оказывая услуги азербайджанскому народу в соответствии с международными стандартами по основным направлениям медицины, она за короткое время превратилась в очаг исцеления, пользующийся большим авторитетом не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе. В результате эффективного управления и фундаментальных работ, осуществляемых в последние годы, медицинские услуги в этом учреждении здравоохранения были расширены и улучшены в соответствии с международными стандартами. Так, последовательный ввод в эксплуатацию в этот период Мяркязи Клиника - Амбулатории, Стоматологии, Мяркязи Клиника в Гяндже, не имеющей аналогов в регионах, обеспечение материально-технической базой последнего поколения стало возможным благодаря проводимой в последнее время целенаправленной политике. За это время Мяркязи Клиника стала локомотивом здравоохранения в стране, вызвав революционные изменения в развитии здравоохранения. Какова роль и деятельность Мяркязи Клиники, изменившей облик национального здравоохранения и совершившей революцию в здравоохранении, и как ее понять?!

Для глубокого понимания вопроса достаточно взглянуть на состояние здравоохранения в тот период, то есть в 2000-е годы. Во время официального открытия Мяркязи Клиники общенациональный лидер в своей речи выразил эту ситуацию следующей фразой: «В последние годы мы стали наблюдать такую ситуацию, что многие заболевания в Азербайджане невозможно вылечить, даже провести обследование на некоторые заболевания». В качестве печальной картины недавнего прошлого вспоминаются факты износа технологического оборудования и приборов в учреждениях здравоохранения, в связи с чем граждане страны из-за невозможности оказания медицинской помощи на должном уровне обращались в зарубежные клиники, ухода с работы высококвалифицированных медицинских кадров и, наконец, оттока из страны больших объемов валюты за рубеж. Медицинские специалисты, оставшиеся в стране, не имея теоретических и практических знаний, необходимых в современном мировом здравоохранении, потеряли свои профессиональные качества, а в системе здравоохранения страны в целом происходили регрессивные процессы. Это обстоятельство как в организационном, так и экспериментальном плане актуализировало необходимость создания в Азербайджане учреждения здравоохранения высокого уровня. Понимая эту необходимость, общенациональный лидер, во все времена проявлявший свою дальновидность и мудрость, принял решение о создании Мяркязи Клиники. Оправдав это доверие, Мяркязи Клиника сыграла исключительную роль в развитии национального здравоохранения, осуществив шаги, которые будут считаться революцией, и продолжает это делать. В первую очередь оборудование последнего поколения производителей медицинской техники – известных мировых гигантов (Siemens, GE, Toshiba, Karl Storz и др.) было доставлено в Мяркязи Клинику в результате государственной заботы и передано в пользование народа. Именно в Мяркязи Клинике впервые в Азербайджане были применены современные приборы, обладающие большими технологическими возможностями в области ранней диагностики и лечения заболеваний, включающие компьютерную томографию, магнитный резонанс, допплерографию, ультразвуковую и рентгеноскопию, ангиографию и др. По материально-техническое базе с чрезвычайно широкими технологическими возможностями Мяркязи Клиника опередила не только клиники Азербайджана, но и клиники некоторых развитых стран. Одновременно были подготовлены и сформированы тысячи профессиональных кадровых армий, умело использующих эти технологиии и оказывающих медицинские услуги. Сотни молодых людей были отправлены Мяркязи Клиникой за границу для приобретения современных знаний и профессиональной подготовки. Тысячи сотрудников учреждений здравоохранения, работающих в Азербайджане, были направлены на курсы в Мяркязи Клинику, и в настоящее время этот процесс продолжается. По рекомендации руководства страны высшие и средние специальные учебные заведения, занимающиеся подготовкой медицинских кадров, обращаются в Мяркязи Клинику как основную базу для своей производственной практики. На сегодняшний день сотни врачей и фельдшеров прошли подготовку в качестве высококвалифицированных специалистов, пройдя производственную практику, интернатуру и ординатуру в Мяркязи Клинике. Сегодня в стране сложно найти медицинское учреждение, где бы не работали и не добивались успеха выпускники школы Мяркязи Клиники. Радует, что кадры, прошедшие обучение в Мяркязи Клинике, достигают таких же успехов в престижных клиниках развитых стран, а сегодня таких сотрудников насчитывается несколько десятков.