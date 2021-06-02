С 20-летием Мяркязи Клиника! 20 лет на службе у азербайджанского народа
Июнь богат знаменательными датами. В этом месяце отмечаются Международный день защиты детей, профессиональный праздник медицинских работников. В Азербайджане в этом месяце произошло еще одно знаменательное событие в сфере здравоохранения - 20 лет назад начала свою деятельность высококвалифицированное медицинское учреждение - Мяркязи Клиника, которая многие годы достойно представляет здравоохранение Азербайджана.
Известно, что в результате политики здравоохранения, основа которой была заложена общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой в настоящее время его достойным преемником Президентом Ильхамом Алиевым, ввод в эксплуатацию отвечающих современным стандартам медицинских учреждений, обеспечение современными медицинскими приборами, оборудованием и кадрами полностью меняют облик азербайджанского здравоохранения. Благодаря широким и целенаправленным мерам, охватываемым вниманием и заботой главы государства, в сфере здравоохранения достигается большое развитие. Именно Мяркязи Клиника является одним из таких учреждений здравоохранения, возникших и развивающихся в результате этой дальновидной и мудрой политики.
Так, 1 июня 2001 года после реконструкции в соответствии с международными стандартами по личной инициативе и усилиями общенационального лидера Мяркязи Клиника начала свою деятельность как полноценная Клиника Министерства здравоохранения. Оказывая услуги азербайджанскому народу в соответствии с международными стандартами по основным направлениям медицины, она за короткое время превратилась в очаг исцеления, пользующийся большим авторитетом не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе. В результате эффективного управления и фундаментальных работ, осуществляемых в последние годы, медицинские услуги в этом учреждении здравоохранения были расширены и улучшены в соответствии с международными стандартами. Так, последовательный ввод в эксплуатацию в этот период Мяркязи Клиника - Амбулатории, Стоматологии, Мяркязи Клиника в Гяндже, не имеющей аналогов в регионах, обеспечение материально-технической базой последнего поколения стало возможным благодаря проводимой в последнее время целенаправленной политике. За это время Мяркязи Клиника стала локомотивом здравоохранения в стране, вызвав революционные изменения в развитии здравоохранения.
Какова роль и деятельность Мяркязи Клиники, изменившей облик национального здравоохранения и совершившей революцию в здравоохранении, и как ее понять?!
Для глубокого понимания вопроса достаточно взглянуть на состояние здравоохранения в тот период, то есть в 2000-е годы. Во время официального открытия Мяркязи Клиники общенациональный лидер в своей речи выразил эту ситуацию следующей фразой: «В последние годы мы стали наблюдать такую ситуацию, что многие заболевания в Азербайджане невозможно вылечить, даже провести обследование на некоторые заболевания». В качестве печальной картины недавнего прошлого вспоминаются факты износа технологического оборудования и приборов в учреждениях здравоохранения, в связи с чем граждане страны из-за невозможности оказания медицинской помощи на должном уровне обращались в зарубежные клиники, ухода с работы высококвалифицированных медицинских кадров и, наконец, оттока из страны больших объемов валюты за рубеж. Медицинские специалисты, оставшиеся в стране, не имея теоретических и практических знаний, необходимых в современном мировом здравоохранении, потеряли свои профессиональные качества, а в системе здравоохранения страны в целом происходили регрессивные процессы.
Это обстоятельство как в организационном, так и экспериментальном плане актуализировало необходимость создания в Азербайджане учреждения здравоохранения высокого уровня. Понимая эту необходимость, общенациональный лидер, во все времена проявлявший свою дальновидность и мудрость, принял решение о создании Мяркязи Клиники. Оправдав это доверие, Мяркязи Клиника сыграла исключительную роль в развитии национального здравоохранения, осуществив шаги, которые будут считаться революцией, и продолжает это делать.
В первую очередь оборудование последнего поколения производителей медицинской техники – известных мировых гигантов (Siemens, GE, Toshiba, Karl Storz и др.) было доставлено в Мяркязи Клинику в результате государственной заботы и передано в пользование народа. Именно в Мяркязи Клинике впервые в Азербайджане были применены современные приборы, обладающие большими технологическими возможностями в области ранней диагностики и лечения заболеваний, включающие компьютерную томографию, магнитный резонанс, допплерографию, ультразвуковую и рентгеноскопию, ангиографию и др. По материально-техническое базе с чрезвычайно широкими технологическими возможностями Мяркязи Клиника опередила не только клиники Азербайджана, но и клиники некоторых развитых стран.
Одновременно были подготовлены и сформированы тысячи профессиональных кадровых армий, умело использующих эти технологиии и оказывающих медицинские услуги. Сотни молодых людей были отправлены Мяркязи Клиникой за границу для приобретения современных знаний и профессиональной подготовки. Тысячи сотрудников учреждений здравоохранения, работающих в Азербайджане, были направлены на курсы в Мяркязи Клинику, и в настоящее время этот процесс продолжается. По рекомендации руководства страны высшие и средние специальные учебные заведения, занимающиеся подготовкой медицинских кадров, обращаются в Мяркязи Клинику как основную базу для своей производственной практики. На сегодняшний день сотни врачей и фельдшеров прошли подготовку в качестве высококвалифицированных специалистов, пройдя производственную практику, интернатуру и ординатуру в Мяркязи Клинике. Сегодня в стране сложно найти медицинское учреждение, где бы не работали и не добивались успеха выпускники школы Мяркязи Клиники. Радует, что кадры, прошедшие обучение в Мяркязи Клинике, достигают таких же успехов в престижных клиниках развитых стран, а сегодня таких сотрудников насчитывается несколько десятков.
Философия медицинского обслуживания в корне изменилась, и азербайджанскому народу были предоставлены качественные, надежные, безопасные и доступные медицинские услуги, где права пациентов являются ключевыми. Отказавшись от старых методов управления, были внедрены современные методы управления, в основе которых лежит качество и системность в медицинском учреждении, разделение функций медицинского обслуживания и управления. Было введено бесчисленное количество новшеств и новаторств в области медицинского обслуживания. За эти двадцать лет большинство сложных медицинских услуг и хирургических операций, проведенных в Азербайджане, были выполнены впервые именно в Мяркязи Клинике. За эти годы каждый из нас часто слышал такие объявления, как «в нашей стране эта медицинская услуга впервые проводится в Мяркязи Клинике» или «В Мяркязи Клинике была проведена хирургическая операция, которая считается уникальной в медицине», и все эти случаи стали своего рода законом и нормой жизни. Здесь были успешно проведены медицинские услуги, ранее считавшиеся недоступными в Азербайджане, в том числе современные операции на сердце, ангиография, ангиопластика, искусственная пересадка сердца, искусственное оплодотворение, трансплантация органов и многие другие. Благодаря широким возможностям неонатологической реанимации и операционной были успешно проведены сложные операции младенцам с крайне низкой массой тела при рождении (500 г). В стране сформировались сильнейшие и надежные службы реанимации и интенсивной терапии. Существующая здесь материально-техническая база сопоставима с отделениями интенсивной терапии не только нашей республики, но даже самых развитых стран. Так, каждая реанимационная койка оснащена аппаратами дыхания и мониторами, подходящими для моторизации, а также аппаратами гемодиализа, гемофильтрации, плазмафереза, MARS, ECMO, CPFA, готовых к использованию в любых экстренных случаях. Материально-технический и кадровый потенциал медицинской лаборатории отвечает самым современным требованиям, а результаты предельно точны. Отрадно, что лаборатория Мяркязи Клиники неоднократно удостаивалась сертификатов, участвуя в программе повышения квалификации в области медицинских услуг, проводимой среди групп лабораторий по всему миру.
Именно в результате вышеизложенного Мяркязи Клиника впервые среди медицинских учреждений Азербайджана была удостоена сразу двух международных сертификатов ISO по всем медицинским услугам в области здравоохранения. Таким образом, международными аудиторами было подтверждено соответствие требованиям международных стандартов как системы управления Мяркязи Клиникой, так и предоставление медицинских услуг, в том числе амбулаторных, стационарных и неотложных.
Началась новая эра в области медицинской пропаганды и просвещения. За это Мяркязи Клиникой было организовано и успешно проведено более 10 конференций международного и местного значения.
Мяркязи Клиника одной из первых в области медицинского страхования принимала активное участие в формировании системы медицинского страхования Азербайджана. Известно, что в настоящее время переход на систему обязательного медицинского страхования является одной из самых актуальных тем в здравоохранении страны. В Мяркязи Клинике еще с 2002 года началось медицинское обслуживание по системе добровольного страхования, и на сегодняшний день сотни тысяч застрахованных пациентов получили медицинскую помощь. В этой области в больнице за долгие годы накоплен большой опыт, сформирован штат профессиональных специалистов, работающих со страхованием и имеющих большой опыт работы. Уже осуществляется плодотворное сотрудничество с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию как в области медицинского страхования, так и в области подготовки кадров, и с которым Мяркязи Клиника делится накопленным в этой области опытом.
Отметим также, что в результате всех этих успехов и активной деятельности Мяркязи Клиника стала местом последней надежды азербайджанского народа в области медицины. Как видно из статистических данных, в результате операций, проводимых опытными врачами, оказываемых медицинских услуг десятки тысяч граждан обрели здоровье. Не только граждане Азербайджана, но даже медицинские учреждения, с которыми конкурирует клиника, выбирают Мяркязи Клинику в качестве места последней надежды. Таким образом, эти учреждения в конечном итоге переводят своих пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, в Мяркязи Клинику, так как в течение длительного времени сами не могут получить положительных результатов в лечении. Не менее важным фактом является то, что не только граждане страны, но и иностранцы, сотрудники дипломатических представительств, авторитетных иностранных компаний пользуются медицинскими услугами, предоставляемыми в Мяркязи Клинике, доверяя этому медицинскому учреждению свое здоровье.
Как видим, 20 лет работы Мяркязи Клиники - это не такой уж большой срок с точки зрения времени, но он имеет большое содержание и революционный характер с точки зрения работы, проводимой в здравоохранении. Медицинские услуги и сложные хирургические операции, о которых 20 лет назад невозможно было даже мечтать, сегодня выполняются с огромным успехом. Самое главное, что вместе с гражданами Азербайджана Мяркязи Клиника укрепляет веру и доверие иностранцев к азербайджанскому национальному здравоохранению, и поэтому Мяркязи Клиника гордится тем, что успешно выполняет такую священную миссию, как исцеление людей.