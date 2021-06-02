Эрдоган примет делегацию правящей партии Азербайджана
Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет делегацию партии "Ени Азербайджан" (ЙАП) под руководством зампреда - руководителя Центрального аппарата партии Таира Будагова. Об этом сообщается на официальном сайте президента Турецкой Республики.
Встреча состоится в штаб-квартире Партии справедливости и развития.
Отметим, что делегация ЙАП находится с визитом в Турции. В ее составе председатель Ревизионной комиссии ЙАП, депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова, член правления ЙАП, депутат Хикмет Бабаоглу, депутат Рамиль Гасан и председатель Объединения молодежи ЙАП Бахтияр Исламов.