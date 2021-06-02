Макрон об укреплении двусторонних отношений с Баку

Официальный Париж намерен укрепить двусторонние отношения с Баку и готов содействовать установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем поздравлении по случаю Дня Республики, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Я знаю Вашу личную приверженность качеству наших двусторонних отношений. Я разделяю это с Вами и хочу, чтобы мы вместе могли использовать огромный потенциал для развития, особенно в экономической, культурной и образовательной сферах», - отмечает Макрон.

Он также подчеркнул необходимость продолжения работы для создания устойчивого мира на Южном Кавказе.

При этом Макрон подтвердил свою приверженность мирному решению вопроса делимитации азербайджано-армянской границы. «Через шесть месяцев после подписания трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, положившей конец смертоносным боевым действиям в Нагорном Карабахе, необходимо продолжить глубокую работу по созданию условий для прочного мира. Это означает, в частности, осуществление мирной делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и воссоединение военнопленных с их родственниками», - указал Макрон.

Французский президент также рекомендовал упростить организацию миссии ЮНЕСКО «для дальнейшего сохранения всего наследия в регионе».

Макрон в своем поздравлении заверил Ильхама Алиева, что Париж будет выполнять все свои обязательства в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по налаживанию диалога на высоком уровне под эгидой Франции, и что «справедливый, прочный мир и общее процветание могут быть достигнуты между Азербайджаном и Арменией».