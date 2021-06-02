Турция вводит в строй новый порт

Строительные работы в порту Филиос, начатые в одноименном населенном пункте в районе Чайджума турецкой провинции Зонгулдак в 2016 году, завершены. В пятницу, 4 июня, состоится церемония открытия порта. Об этом сообщает Anadolu.

В беседе с агентством министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил, что церемония открытия порта пройдет при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.