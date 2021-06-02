Турция вводит в строй новый порт
Строительные работы в порту Филиос, начатые в одноименном населенном пункте в районе Чайджума турецкой провинции Зонгулдак в 2016 году, завершены. В пятницу, 4 июня, состоится церемония открытия порта. Об этом сообщает Anadolu.
В беседе с агентством министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил, что церемония открытия порта пройдет при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Наша 150-летняя мечта - порт Филиос - является наглядным свидетельством усиления господства Турции на море и входит в число амбициозных проектов нашей страны. Филиос - это не только порт, но и проект гигантского логистического хаба, который продвинет регион и страну на шаг вперед в сфере логистики. Когда порт Филиос будет введен в эксплуатацию, он станет новым адресом для крупнотоннажных судов, его производительность составит 25 миллионов тонн контейнеров в год» , - сказал глава ведомства.
Караисмаилоглу акцентировал внимание на том, что порт Филиос возьмет на себя основную нагрузку всего региона: от Черного моря до России, Балкан и даже скандинавских стран, так как является транспортным центром комбинированной логистической цепочки между Россией, Балканами и странами Ближнего Востока.