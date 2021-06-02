СГБ с Генпрокуратурой опровергают: «В армянских моргах нет тел азербайджанских военнослужащих»

2 июня в армянской прессе распространилась не соответствующая действительности информация о том, что в моргах этой страны находятся тела азербайджанских военнослужащих.

Как отмечается в поступившей в haqqin.az совместной информации Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности, среди находящихся в моргах Минздрава Армении умерших, личность которых не установлена, нет военнослужащих, принадлежащих к личному составу Вооруженных сил Азербайджана. Так, по заключению судебно-генетической экспертизы (ДНК-тест), назначенной правоохранительными органами Армении, эти трупы принадлежат армянским военным.

В настоящее время поисковыми группами, состоящими из профессиональных сотрудников Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, военной прокуратуры, Службы государственной безопасности, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям, ведется интенсивная работа по поиску пропавших военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Отметим, что накануне и.о. министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила в интервью Общественному телевидению, что в моргах Армении могут быть останки не только армянских военных, но также солдат ВС Азербайджана.