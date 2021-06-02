«ЛУКОЙЛ» хочет стать оператором проекта «Достлуг» на Каспии

«ЛУКОЙЛ» хотела бы быть оператором проекта «Достлуг» на Каспии, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов на полях Петербургского международного экономического форума.

«По «Достлуг» ведутся консультации, идет подготовка межправсоглашения. Мы бы хотели быть операторами, долю пока не знаем», - сказал Алекперов, передает Интерфакс.

В середине марта компания заявила о намерении принять участие в разработке месторождения на Каспии, которое планируют разрабатывать совместно Азербайджан и Туркменистан.

По мнению специалистов, запасы «Достлуг» оцениваются в 50 млн тонн нефти.