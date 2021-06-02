Сотрудники МЧС спасли пять человек
На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки соответствующими структурами МЧС было проведено 49 выездов на тушение пожаров, проведены аварийно-спасательные операции в связи с пятью случаями пребывания в беспомощном состоянии, сообщили haqqin.az в министерстве.
В общей сложности спасены пять человек, четверо из которых - несовершеннолетние. В результате пожара, произошедшего в частном доме в селе Зенгене Сабирабадского района, обнаружены тела трех человек.