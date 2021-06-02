Министерство по чрезвычайным ситуациям перешло на усиленный режим работы. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе МЧС.

«Как известно, с 4 по 6 июня текущего года в Баку состоится Гран-при Азербайджана «Формула-1». В связи с соревнованием МЧС перешло на усиленный режим работы. Согласно приказу министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, соответствующим подразделениям и структурам министерства даны поручения, связанные с организацией проверки соблюдения необходимых мер безопасности на территориях проведения соревнований, а также по своевременному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, оперативному устранению их возможных последствий.

В этой связи, учитывая ограничения движения на треке, где будут проходить гонки, и прилегающих к нему улицах, для обеспечения предотвращения возможных чрезвычайных происшествий в центральной части города на указанных территориях организовано дежурство соответствующего личного состава и техники аварийно-спасательных структур министерства», - говорится в информации.