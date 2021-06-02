Турция упростила правила въезда для россиян

Теперь привитые туристы не должны будут предъявлять справку с ПЦР-тестом, въезд на территорию будет возможен с сертификатом о вакцинации, завершившейся не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию. В качестве альтернативы можно предоставить справку о наличии антител после коронавируса, перенесенного в течение последних шести месяцев.

Для непривитых и непереболевших граждан необходимо будет иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Исследование должно проводиться не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию. Детям до 6 лет справка не нужна.