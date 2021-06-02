В чем была целесообразность создания нового агентства в сфере медиа в Азербайджане? Какие задачи возложены на него? Какие СМИ могут рассчитывать на поддержку государства и в каком объеме? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом haqqin.az ответил исполнительный директор нового агентства Ахмед Исмаилов.

В середине января этого года указом президента Ильхама Алиева было создано Агентство по развитию СМИ. Новое агентство является правопреемником Госфонда по поддержке развития СМИ, бывший руководитель которого Вугар Сафарли сейчас под следствием и арестом.

- Агентство по развитию медиа было создано указом президента Ильхама Алиева. Чем обусловлено создание такой структуры?

- Раньше подобная деятельность осуществлялась лишь в статусе фонда, и организация носила название Государственный фонд по поддержке СМИ. Однако после пристального изучения деятельности фонда и уточнения юридических механизмов стало понятно, что есть необходимость в создании структуры, которая бы обладала более широкими полномочиями в сфере СМИ. В результате указом президента «Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике» от 12 января было создано это агентство. Затем был утвержден его устав, согласно которому определены приоритетные направления деятельности. Подразумевалось, что агентство станет центром процесса реформ. В качестве обязанностей и полномочий в уставе указано оказание поддержки в формировании экономически независимых медиасубъектов, а также ответственной журналистики. Однако основной целью все же остается поддержка СМИ. При этом суть заключается не только в спонсировании, а прежде всего во всестороннем способствовании деятельности.

У каждого издания, печатного или электронного, формируется свой бюджет. И если агентство финансирует до половины бюджета, то это внушительная помощь. Однако если ее увеличивать, то издание, по сути, практически лишается своей независимости. Господдержка оказывается для того, чтобы в будущем, после усовершенствования своей деятельности, медиасубъекты могли работать полностью самостоятельно.

Безусловно, когда речь идет о поддержке, добиться развития лишь финансовой подпиткой нельзя. Это должен быть комплексный план, и Агентство по развитию медиа вместе с другими государственными структурами собирается проводить свою работу в направлении формирования рекламного рынка или применения каких-либо льгот для медиасубъектов. Мы работаем над этим и намерены выступить с соответствующими проектами.

- Ваше агентство является правопреемником Фонда господдержки СМИ. В чем принципиальное отличие новой структуры от прежнего фонда?

- Как видно из названия, раньше речь шла о фонде. Его целью было только оказание финансовой помощи СМИ. А цель Агентства по развитию медиа заключается не только в оказании финансовой поддержки, а в разработке проектов по внесению изменений в нормативно-правовые акты, подготовке законопроектов, координации действий с другими госструктурами, доведению до их сведения проблем медиа. Агентство должно обеспечить эту связь между государством и медиа. В указе президента об утверждении устава агентства прямо прописано поручение о подготовке нового законопроекта «О СМИ». В настоящее время в рабочей группе обсуждается итоговый вариант законопроекта. Мы проводили встречи с руководителями медиасубъектов, в ходе которых были озвучены определенные предложения. И сейчас ведется работа по интегрированию этих предложений в законопроект. В ближайшее время он будет представлен общественности.

- Но ведь в Азербайджане уже существует закон «О СМИ». Чем он вам не угодил?

- Дело в том, что этот закон отражает реалии того периода, когда он был принят. В в нем вы не найдете пунктов, к примеру, об онлайн-медиа. В этом законе отражены пункты, касающихся печатных СМИ. Но в последнее время существенное развитие получили информационные технологии. Наша цель заключается в том, чтобы был единый закон, нормативный акт, в котором бы были отражены все вопросы. Соответственно, другие имеющиеся законы - «О телерадиовещании», «О СМИ» - утратят свою силу. Реформы, начатые президентом, продолжаются, разрабатывается новый закон. Наша цель заключается в том, чтобы эти реформы проводились в правильном направлении.

- Скоро полгода с момента создания агентства. Смогли ли вы выработать дорожную карту по реализации намеченных мер?

- На самом деле нам пока меньше полугода (смеется). Когда создается новая структура, на первом этапе определяется его организационно-юридическая форма. После утверждения президентом устава должна быть утверждена его структура. Должен проводиться подбор кадров. Все это занимает время. Но мы сделали это в ускоренной форме, и за короткий срок президентом были приняты решения о нашей структуре и штатных единицах. Это придало нам больше мобильности.

К примеру, мы создали уставы наших департаментов, положения о должностях. На словах это может казаться простым делом, однако это долгий юридический процесс. Параллельно с этим разработаны проекты конкурсов, которые были объявлены накануне. Мы также проводили исследования по выявлению проблем как печатных медиа, так и электронных. Это фундаментальные исследования. Наша задача также заключалась в том, чтобы в кратчайшие сроки выйти к медиасообществу с новыми проектами. И уже предложены два проекта, которые важны с точки зрения поддержки медиа. В преддверии 22 июля, Дня национальной прессы, мы планируем объявить конкурс, который охватил бы всех журналистов. Это довольно трудоемкий процесс, требующий привлечения экспертов и всестороннего изучения.

Параллельно наша рабочая группа занималась разработкой нового законопроекта «О СМИ». Так что если отсчитывать нашу деятельность с момента утверждения Устава, то это даже меньше пяти месяцев. За три месяца мы добились реализации всех этих проектов.

Что касается дальнейших перспектив, то после представления нового законопроекта в парламент и его принятия нам будут поставлены новые задачи, с которыми нужно обязательно справиться.

- Новые задачи будут заключаться в регулировании СМИ?

- Мы не являемся регулятором. Агентство – это структура, которая оказывает поддержку. И цель ее не состоит в регулировании медиа. Мы исходим из того, что медиа должны сами себя регулировать. Наша же задача заключается в оказании поддержки, чтобы издания строили свою деятельность в рамках законов государства. Медиа у нас свободны, но их права и свободы заканчиваются там, где начинаются права граждан и государства.

- Мы говорим о проблемах медиа. Во время Отечественной войны президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву пришлось практически в одиночку противостоять и на информационном фронте. Глава государства практически единолично выиграл информационную войну. Почему президенту пришлось взять на себя всю информационную войну?

- Благодаря президенту мы написали победную историю Отечественной войны. То, что Верховный главнокомандующий лично вышел на передовую информационной войны и повел за собой журналистов, вызывает у нас чувство гордости. Глава государства задал для нас определенные стандарты. Несмотря на то, что в наших медиа существуют проблемы с профессионализмом и специализацией, это не говорит о том, что мы были не готовы к информационной войне. Просто была необходимость в системном ее ведении, и Ильхам Алиев определил эту систему и показал, как надо наладить международную коммуникацию. Это был своеобразный урок для медиа.

- В Азербайджане 5-6 тысяч СМИ, как печатных, так и электронных. Аудитория большинства из них едва составляет пару сотен читателей. Но при этом практически все они находятся на дотациях. Зачем в Азербайджане держать такую армию слабых журналистов?

- Не ошибусь, если скажу, что указанные цифры не отражают реальности. Раньше проводился учет медиасубъектов. Но если издание прекращало деятельность и не оповещало об этом, то оставалось в списке. Сейчас мы нуждаемся в определённой систематизации, чтобы определить количество СМИ. Дело в том, что закон «О СМИ» не регулирует онлайн-медиа, мы можем лишь предположить их количество. По печатным медиа имеется учет. А для того, чтобы определить количество электронных медиа, в новый законопроект включено предложение о создании реестра медиа. Да, этот реестр будет носить информативный характер. К примеру, если вы хотите создать сайт, то достаточно просто проинформировать нас об этом. Это не разрешительный механизм.

- Получается, сегодня в Азербайджане любой человек может создать себе информационный сайт?

- Да, в отличие от других стран, сегодня в Азербайджане сформировалась нерегулируемая среда. И, к сожалению, есть те, кто пользуются этим. Некоторые чуть не каждый день открывают по сайту. Затем эти сайты копятся и появляется цифра в 5-6 тысяч СМИ. Получается, каждый журналист сегодня превращается в отдельный сайт? (смеется).

Мы исходим из того, что, если создается сайт, то у него должна быть редакция, адрес, определенные реквизиты, И тогда он может претендовать на звание медиасубъекта.

- Нужна ли и лицензия?

- Хочу отметить, что лицензия как не требовалась, так не нужна и сегодня. И в новом законопроекте нет требования по лицензии. Нам нужно лишь уточнить количество СМИ. Когда готовим какие-то проекты, то тут же возникает вопрос - а сколько медиасубъектов и журналистов обратятся к нам. Так как у нас сейчас нет точной информации, мы стараемся избегать озвучивания цифр о количестве СМИ. Когда появится новый механизм и у нас будет полная информация, что облегчит работу со СМИ, можно будет реализовать больше проектов экономического характера.

- Вы сказали, что агентство не является регулирующим органом, а лишь оказывает поддержку СМИ. Но список изданий, получавших эту финансовую поддержку, всегда вызывал вопросы. В связи с этим даже сейчас проводится расследование. По каким критериям вы будете определять медиа, которые смогут получать поддержку государства?

- Накануне мы объявили правила нового конкурса, где отражены критерии для СМИ, претендующих на поддержку со стороны государства. Наша задача заключается в проведении конкурсов, которые бы стимулировали развитие медиа. Мы не спонсоры, мы лишь поддерживаем. А если бы агентство полностью финансировало деятельность изданий, то превратилось бы в спонсора, который контролирует редакционную политику. Медиа в результате потеряли бы свою независимость.

Хотел бы напомнить, что накануне мы впервые в Азербайджане объявили конкурс на оказание поддержки онлайн-медиа. Раньше сайтам государственная поддержка не оказывалась. Впервые начали оказывать поддержку печатному изданию вместе с сайтом. Впервые отказались от механизма, когда на основании одной-единственной публикации издание месяцами получало финансирование. Теперь мы требуем выпуски газет, которые выходили на протяжении последних нескольких месяцев. И если эксперты определят, что изданию полагается поддержка, то мы ее окажем. С электронными СМИ ситуация совсем другая. Мы получим доступ к Google Analitics сайта и на основе четырех параметров будем проводить оценку. При этом наши специалисты исключат возможность искусственной накрутки онлайн-изданий. Будет составлен рейтинг сайтов, у которых будут взяты пять статей, привлекших наибольшее число читателей, и представим их нашим экспертам, которые проверят их на копипаст, фейки и накрутку. В конкурсе участвуют только общественно-политические и спортивные издания. Сайтам, специализирующимся на шоу-бизнесе, поддержка оказываться не будет. На сегодняшний день сумма оказываемой поддержки каждому сайту будет составлять 3 тысячи манатов в месяц (в течение 6 месяцев – ред.). Раньше существовали категории, согласно которым некоторые издания получали больше денег. Но сейчас полностью отказались от такого подхода.

Мы выделяем пять тысяч манатов для еженедельных газет и 15 тысяч манатов для ежедневных. Эти деньги идут на расходы по печати. Вместе с тем издание автоматически получает три тысячи манатов на свой сайт. Если же сайт издания не отвечает международным стандартам, то мы помогаем создать новый сайт и можем выделить на эти цели пять тысяч манатов. Выделяемые деньги не должны рассматриваться как источник дохода, а должны иметь целевое расходование. К примеру, эти три тысячи манатов могут пойти на зарплаты сотрудникам.

В то же время мы обеспечим привлечение сотрудников этих изданий к бесплатным тренингам с участием иностранных специалистов.

После принятия нового закона «О СМИ», планируем представить законопроект об изменениях в закон «О рекламе». Вместе с тем мы планируем провести обсуждения со специалистами Минэкономики по созданию доверительных отношений между бизнесом и медиа. Бизнесмен должен знать, что данная им в медиа реклама имеет эффект. Сегодня качестве показателя читаемости СМИ используется аналитика от Google, а бизнесмены считают, что она представляет завышенные цифры. Как идея, на сайте агентства может публиковаться рейтинг сайтов без накручивания просмотров. Наша задача в том, чтобы убедить бизнес, что это читаемое СМИ.

- Ну и о домах для журналистов. Последнее руководство Фонда господдержки СМИ обвиняется сейчас в хищениях и находится под следствием. Ему предъявляется, в частности, нечестное распределение квартир для журналистов. Ходят слухи даже, что список обладателей квартир будет перепроверен и у не имеющих к журналистике отношения людей будут отбирать ранее выделенные квартиры… На чем остановилось расследование?

- По имеющейся у нас информации, по этому вопросу проводится следствие. После его завершения дело направят в суд, где этим действиям будет дана правовая оценка. Мы как агентство не участвуем в процессе, и поэтому дать какую-либо конкретную информацию не могу. Да и как юрист скажу, что делать предположения было бы неправильно как с точки зрения презумпции невиновности, так и тайны следствия.