Ильхам Алиев поздравил Ицхака Герцога
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Государства Израиль Ицхаку Герцогу.
Как сообщает АзерТАдж, в поздравительном послании говорится: «Нынешний уровень азербайджано-израильских отношений, основанных на традициях дружбы и взаимного уважения между нашими народами, вызывает удовлетворение. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по расширению наших двусторонних связей во всех сферах, углублению взаимовыгодного сотрудничества».
Глава азербайджанского государства пожелал Ицхаку Герцогу успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Израиля.