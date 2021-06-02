Халаф Халафов и Андрей Руденко обсудили ситуацию и процессы в регионе
Между министерствами иностранных дел Азербайджана и России сегодня состоялись политические консультации, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Согласно сообщению, главной темой обсуждений между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и замглавы МИД России Андреем Руденко стали вопросы повестки двустороннего стратегического партнерства.
Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации и последних процессах в регионе.
В ходе политконсультаций были обсуждены и вопросы, представляющие взаимный интерес.