Минэнерго начинает сотрудничество с BP в Зангилан-Джебраильской зоне

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Сегодня Министерство энергетики Азербайджанской Республики и BP подписали исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне. Как сообщили haqqin.az в министерстве, документ был подписан в рамках стратегического решения, связанного с созданием зоны «зеленой энергии» на освобожденных от оккупации территориях и развитием сектора возобновляемой энергетики Азербайджана, и обязательства сократить выбросы углерода на 35% к 2030 году, а также реализации стратегии ВР стать компанией с нулевой эмиссией к 2050 году.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил: «Превращение Карабаха в зону «зеленой энергии» занимает важное место в современном курсе развития, установленном президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Реализация этой задачи в сочетании с приоритетами новой стратегии социально-экономического развития Азербайджана создает широкие возможности для привлечения иностранных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики. Документ, подписанный нами сегодня с нашим долгосрочным стратегическим партнером в углеводородном секторе – компанией BP, откроет новую страницу нашего сотрудничества в сфере зеленой энергетики и декарбонизации. Я надеюсь, что наше активное сотрудничество с BP по проекту солнечной энергетики установленной мощностью 240 МВт привлечет в Карабах иностранные инвестиции». Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс заявил: «Подписывая этот договор с правительством Азербайджана, мы делаем шаг вперед в нашей совместной работе, направленной на создание возможностей поддержки наших соответствующих целей энергетического перехода. В течение следующего десятилетия BP намерена значительно увеличить свои инвестиции в возобновляемую энергетику по всему миру и изучает соответствующие возможности в местах, где она уже установила долгосрочные и успешные партнерские отношения. Мы имеем почти тридцатилетний опыт безопасной и надежной реализации энергетических проектов в Азербайджане. Мы считаем, что начатая нами совместная работа по проекту солнечной энергетики может проложить путь к новому партнерству, в рамках которого BP может внести значительный вклад в энергетический переход в Азербайджане».