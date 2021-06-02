Байден встретится с Елизаветой II

Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден 13 июня в Виндзорском замке.

В на странице королевской семьи в Twitter сообщается, что Елизавета II «встретится с президентом Соединенных Штатов Америки и первой леди Джилл Байден в Виндзорском замке в воскресенье 13 июня 2021 года».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию и Бельгию, это станет его первой зарубежной поездкой на нынешнем посту.