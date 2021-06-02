Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Госкомитета, последний тренинг состоялся 3 июня в Физулинском районе. Высококвалифицированные специалисты подробно рассказали участникам мероприятия о рисках и безопасном поведении, а также объяснили, какие меры необходимы применять для защиты от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Было подчеркнуто об особом внимании на признаки опасности и предупреждающие знаки во время поездок, а также о мерах безопасности при столкновении со взрывоопасными предметами.

В учениях, проведенных в Агдамском, Тертерском и Физулинском районах, приняли участие 60 человек. К тренингу были привлечены в основном лица, которые, которые больше контактируют с населением, могут делиться полученной информацией о безопасности с другими людьми – это учителя, ученики и представители исполнительной власти.

По инициативе и при организационной поддержке Госкомитета проводятся различные мероприятия по просвещению населения, проживающего на линии фронта. В апреле и сентябре 2019 года были организованы учения по оказанию первой помощи на освобожденной от оккупации территории Карабаха, в поселке Шихарх, который в настоящее время является административной единицей Тертерского района, а в сентябре 2020 года - в поселке Гузанлы Агдамского района. Такие тренинги носят просветительский характер, состоят из практических занятий и приветствуются участниками.