В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 445 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

В Азербайджане всего выявлено 334 416 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 325 863 человека благополучно прошли лечение, 4 929 пациентов клиник скончались.

Лечение 3 624 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в стране проведено 3 542 035 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9 563 - за минувшие сутки.