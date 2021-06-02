Председатель Госкомитета с удовлетворением отметил стратегическое сотрудничество и братские отношения между Азербайджаном и Пакистаном. Было отмечено, что в вопросах международного и регионального значения наши государства оказывают взаимную поддержку и доверие. Сафар Мехтиев выразил благодарность пакистанскому государству и народу, которые на всех уровнях оказали полную поддержку справедливому делу Азербайджана во время Отечественной войны.

С.Мехтиев подчеркнул, что существует большой потенциал для развития взаимных отношений как в экономической, так и в таможенной сфере, подчеркнул важность увеличения торгового оборота между двумя странами путем эффективного использования возможностей.

Говоря о реформах, осуществляемых в последние годы под руководством президента Ильхама Алиева в таможенной сфере, председатель Госкомитета отметил, что за счет применяемых новшеств азербайджанская таможня превратилась в гибкую и динамичную структуру. Сафар Мехтиев выразил уверенность, что обмен опытом и информацией между таможенными органами двух стран, укрепление всестороннего сотрудничества внесут вклад в развитие международной торговли, а также в улучшение благосостояния населения.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Билал Хайе, говоря о сотрудничестве между нашими странами, отметил, что наряду со стратегическим сотрудничеством между двумя странами существуют возможности для дальнейшего углубления экономических отношений, в том числе таможенными органами, и это может дать толчок развитию этой сферы, росту взаимного торгового оборота.