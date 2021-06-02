Экс-замминистра культуры в суде не признал себя виновным

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафика Байрамова, обвиняемого во взяточничестве.

АПА сообщает, что на заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева Р.Байрамов не признал себя виновным по выдвинутому против него обвинению. Суд предложил бывшему замминистра дать свободные показания.

Адвокат Р.Байрамова выступил с ходатайством, отметив, что в настоящее время его подзащитный не хочет давать показаний: «Рафик Байрамов хочет дать показания после того, как дадут показания в суде свидетели».

Р.Байрамов попросил удовлетворить ходатайство адвоката. Судья удовлетворил ходатайство.

Судебный процесс продолжится 8 июня.