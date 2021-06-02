Миру предрекли дефицит питьевой воды

Американские ученые из Политехнического института Ренсселера смогли зафиксировать снижение уровня кислорода в пресноводных озерах. По мнению экспертов, такое явление вызвано ускорением темпов глобального потепления на Земле.

По данным научных трудов, опубликованных в журнале Nature 2 июня, эксперты исследовали 393 водоема, большая часть которых расположена в умеренных широтах. В исследовании были учтены работы, проводимые с 1941 по 2017 год.

Оказалось, что озера теряют кислород в 2,75–9,3 раза быстрее, чем Мировой океан, что негативно влияет на состояние их экосистем.

Исследование показало, что с 1980 года содержание кислорода в водоемах снизилось на 5,5% на поверхности и на 18,6% на дне. Причиной тому ученые назвали повышение температуры пресной воды на 0,38 градуса в течение 10 лет.

Из-за изменения климата в озерах начали размножаться сине-зеленые водоросли, пагубно влияющие на организмы, живущие в пресной воде.

Выделяемый при таких условиях анаэробными бактериями метан повышает выбросы парниковых газов, что лишь ускоряет темпы изменения климата.

Так, эксперты пришли к выводу, что потепление может привести к истощению запасов питьевой воды на Земле, а также к нарушению баланса пресноводных экосистем.