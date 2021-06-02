В Баку обсудили вопросы современной педиатрии

Онлайн-конференция проводилась через платформу Zoom в течение 3 дней. На официальном открытии мероприятия выступили представители госструктур. Затем работа была продолжена презентациями на различных панелях конференции.

В Баку завершилась международная научная конференция на тему "Мультидисциплинарный подход к педиатрическим заболеваниям", начавшая свою работу 31 мая 2021 года. Мероприятие, организованное Научно-практическим и Учебным центром управления медицинской службы Государственного таможенного комитета и Центральным таможенным госпиталем при поддержке группы больниц Florence Nightingale и компании Uptodate in Medicine MMC, было посвящено 1 июня – Международному дню защиты детей, сказали haqqin.az Центральном таможенном госпитале.

На конференции, проведенной с целью поддержки выполнения соответствующих пунктов “Стратегии Азербайджанской Республики относительно детей на 2020-2030 годы”, утвержденной распоряжением президента Азербайджанской Республики №2073 от 2 июня 2020 года, продвигалась идея мультидисциплинарного подхода к педиатрическим заболеваниям среди местных врачей, а также были организованы панельные обсуждения и сессии вопросов-ответов между местными врачами и международными экспертами для обмена опытом.

На научной конференции с участием более 300 специалистов высококвалифицированные эксперты из Азербайджана и Турции провели 26 презентаций на панелях по кардиологии, неонатологии, эндокринологии, гепатологии, общей педиатрии и гастроэнтерологии. На вопросы участников были даны подробные ответы на сессиях вопросов-ответов и во время обсуждений.

Конференция была аккредитована с присуждением 21 балла НМО на основании “Правил аккредитации научных и медицинских мероприятий по непрерывному медицинскому образованию” Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

В завершение было объявлено, что участникам, завершившим 80% программы, будут вручены сертификаты.

Для обеспечения доступа всех специалистов к материалам конференции была также организована живая трансляция мероприятия через официальную фейсбук-страницу Центрального таможенного госпиталя.