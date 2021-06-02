Нарышкин заявил о гибридных войнах Запада против России и Беларуси

Запад использует против России и Беларуси элементы гибридной войны, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин по итогам совместной коллегии СВР и КГБ Беларуси.

«Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин «недружественные шаги» – очень мягкий», – передает его слова ТАСС.

Политика Запада, по словам Нарышкина, является «по-настоящему агрессивными действиями, которые направлены против суверенитета наших двух государств». «Конечно, мы с этим мириться не будем», – отметил глава СВР.

Россия и Беларусь оценивают действия западных стран против себя как агрессивные акции, которые предпринимаются вне рамок международного права, добавил Нарышкин.