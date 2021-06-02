7 июня отмечается во всем мире как Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Всемирный день безопасности пищевых продуктов проводится под девизом «Безопасность пищевых продуктов - дело каждого», чтобы привлечь внимание всего мира к теме безопасности пищевых продуктов.

С этой целью Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (АПБ) совместно с представительством Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане продолжает серию просветительских мероприятий. В рамках проведенных мероприятий председатель Агентства Гошгар Тахмазли выступил с видеообращением в сетях. Доведя до внимания граждан важность обеспечения продовольственной безопасности, Г. Тахмазли пригласил Мелек Чакму, руководителя офиса партнерства и координации ФАО в Азербайджанской Республике, присоединиться к кампании. Присоединившись к призыву, Мелек Чакма отметила, что ответственность за обеспечение продовольственной безопасности лежит на всех, и передала кампанию координатору-резиденту ООН в Азербайджане Гуламу Исхакзаю. Затем к кампании присоединились министр труда и социальной защиты Сахил Бабаев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов. Представители правительства и руководители международных организаций подчеркнули обязательства сторон по всей пищевой цепи в связи со Всемирным днем продовольственной безопасности и подчеркнули важность участия всех в этом процессе.

Следует отметить, что Всемирный день безопасности пищевых продуктов был учрежден решением Организации Объединенных Наций (ООН) от 20 декабря 2018 года с учетом того, что продовольственная безопасность тесно связана с безопасностью пищевых продуктов, что еще более усложняет цепочку производства и поставок продовольствия в мире, а также негативного влияния любых неблагоприятных событий, связанных с безопасностью пищевых продуктов на здоровье людей, торговлю и в целом на всю мировую экономику.