В Турции выпал снег

"Еще вчера была прекрасная погода. Утром мы проснулись – все вокруг в снегу. Это не зима, а лето, июнь!" - сказал телеканалу TRT Haber житель деревни Каврун Яйласы провинции Ризе.

Снег выпал в четверг в нескольких турецких провинциях на побережье Черного моря, регион заливает дождями.

Снег выпал в ночь на четверг в ряде высокогорных деревень черноморских провинций Ардахан, Ризе, Болу, снегом занесло также популярный горнолыжный курорт на вулкане Эрджиес в провинции Кайсери в центре страны, по данным телеканала CNN Turk.

Пятисантиметровый слой снега покрыл также гору Улудаг (Олимп) в районе города Бурса на западе Турции. По данным канала AHaber, на прошлой неделе в этом районе температура достигала +30.

Генеральный департамент метеорологии Турции предупредил в Twitter о проливных дождях на всем черноморском побережье и призвал граждан к мерам предосторожности.