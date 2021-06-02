Евросоюз расширил список третьих стран, из которых разрешен въезд

В настоящее время в этот список входит восемь стран: Израиль, Новая Зеландия, Австралия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай, при условии взаимного открытия границ. США и России в списке по-прежнему нет.

Совет Евросоюза расширил список третьих стран, из которых разрешен въезд, включив в него Японию. Об этом говорится в заявлении Совета.

«ЕС, после проведения оценки в соответствии с рекомендациями о постепенной отмене временных ограничений на поездки, обновил список стран, с которыми следует отменить эти ограничения, добавив Японию», — сказано в заявлении Совета.

20 мая было обнародовано решение ЕС об изменении критериев отмены ограничений на въезд из третьих стран, которые были существенно ослаблены. Теперь, чтобы оказаться в этом списке, количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. человек в стране не должно превышать 75 за последние две недели. При составлении списка будет учитываться и процесс вакцинации в том или ином государстве.

Напомним, 30 июня 2020 года Совет ЕС согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, составив список стран, границы с которыми можно было открыть с 1 июля. Первоначально в него вошло 15 государств, однако впоследствии их число было серьезно сокращено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.