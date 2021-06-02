Турция взяла под свой контроль международный аэропорт Кабула

Сделка связана с неопределенностью в отношении будущего международного аэропорта имени Хамида Карзая после недавнего всплеска насилия в афганской столице.

Турция согласилась взять под свой контроль международный аэропорт Кабула после вывода сил НАТО из Афганистана в начале сентября, сообщает National.

Аэропорт рассматривается как важный пункт доступа для международного сообщества, стремящегося сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане.

Местные чиновники сообщили National, что есть опасения по поводу способности афганского правительства взять на себя ответственность за международные авиаперелеты. «У нас нет возможности управлять аэропортами только с участием афганцев из-за отсутствия опыта, а также у нас нет финансовых возможностей для привлечения частных подрядчиков», - сказал один из чиновников.

В мае председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли заявил, что ведутся переговоры с союзниками по НАТО о том, как лучше всего гарантировать безопасность аэропорта.

Похоже, что сделка на 130 миллионов долларов была согласована с Турцией в преддверии саммита НАТО.

Турецкие войска дислоцируются в рамках миссии НАТО в Афганистане с 2003 года, но не участвуют в боевых действиях.