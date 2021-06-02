Очередным положительным результатом стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, охватывающего все сферы, стал тот факт, что в этом году торговый оборот двух стран увеличился почти в 3 раза. Потенциал для дальнейшего расширения двусторонних связей огромен. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Сахиль Бабаев на встрече с новым послом Сербии в нашей стране Драганом Владиславлевичем.

Министр рассказал об исторической победе азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, освобождении от оккупации Арменией признанных на международном уровне территорий нашей страны. Он довел до внимания посла информацию о больших строительных работах, проводимых на территориях, разрушенных армянскими оккупантами. Министр выразил уверенность в том, что, как и компании дружественных стран, сербские компании будут активно участвовать в реконструкции, проводимой на этих территориях.

Министр Бабаев отметил особое значение декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в 2013 году между Азербайджаном и Сербией, и Плана совместных действий по стратегическому партнерству, подписанного в 2018 году, в развитии двусторонних отношений. Он также выразил удовлетворение тем, что две страны демонстрируют полезное сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных организаций.

Министр рассказал о деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией. Он также отметил, что на 6-м заседании комиссии, которое состоится в Баку, будут обсуждены основные приоритеты для дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.