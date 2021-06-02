Байден провозгласил борьбу с глобальной коррупцией задачей нацбезопасности США

Президент США Джо Байден подписал меморандум, провозглашающий борьбу с коррупцией в мире одной из ключевых задач в сфере национальной безопасности страны. Об этом заявил в четверг представитель американской администрации высокого ранга в ходе специального телефонного брифинга, посвященного данной инициативе, передает ТАСС.

"Президент США данным меморандумом официально устанавливает борьбу с коррупцией ключевой задачей национальной безопасности США. Президент заявлял о приверженности этой борьбе в ходе предвыборной кампании, - сказал чиновник. - Правительству поручено провести обзор и представить президенту доклад, рекомендации в течение 200 дней о том, как правительство и его партнеры могут усилить, координировать шаги для ужесточения борьбы с коррупцией".

По его словам, инициатива предусматривает международное партнерство по противодействию финансированию коррупции и по привлечению к ответственности тех, кто, по мнению Вашингтона, участвует в такой незаконной деятельности.

"Данного широкого подхода в борьбе с коррупцией придерживается каждое ведомство США. Мы уверены, что реализация меморандума приведет к новым решительным мерам в борьбе с коррупцией в мире", - считает представитель администрации.