Российского тренера задержали за надругательство над 12-летней синхронисткой

В Санкт-Петербурге задержан детский тренер по плаванию, его подозревают в надругательстве над 12-летней синхронисткой. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, россиянин совершил насильственные действия сексуального характера во время сборов в Анапе летом 2018 года. Однако случившееся предали огласке только в мае текущего года.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Следственные действия ведутся, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.