Люди без воды, корабли горят, дефицит электроэнергии… И все это про Иран с миру по нитке - голому рубашка
ВМС иранской Армии сообщили, что после эвакуации корабля снабжения «Харг», продолжавшаяся 20 часов борьба с огнем на его борту оказалась безуспешной и он был потерян. 33 человека пострадали, 23 из них были госпитализированы в городе Бендер-Аббас.
Не успели до конца потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране, как новая напасть – в водах Оманского залива около иранского порта Джаск из-за возгорания потеряли корабль военно-морского флота. Как говорится – никогда такого не было – и вот опять.
Но и на этом казни иранские не закончились - в Тегеране из-за дефицита электроэнергии обесточены 33 госучреждения, в числе которых министерство сельского хозяйства, министерство дорог и городского развития, Телекоммуникационная компания Ирана, банки «Мелли» и «Теджарат», а также здания столичного муниципалитета. И подобное в последние месяцы происходит регулярно, что позволяет сделать вывод о том, что Исламская Республика столкнулась с дефицитом электроэнергии.
Проще всего будет списать на диверсии, которые, будем объективны, тоже имеют место быть, и в немалых масштабах. Но, как представляется, проблема куда глубже и на необъявленную войну все не спишешь.
Возьмем тот же «Харг». Его начали строить в Великобритании еще по заказу шахского правительства в 1976-м., спустили на воду в 1977-м, а до ума довели уже после революции, в 1980 г. То есть, этому кораблю был 41 год. Гоняли его очень активно, а вот полноценного капитального ремонта он не проходил ни разу – санкции.
Тут и диверсантов не нужно, накопившихся «возрастных проблем» и изношенности частей и механизмов было вполне достаточно. В иранских ВВС, кстати, такая же проблема – аварийность растет, поскольку все сложнее поддерживать в строю старые боевые самолеты, купленные еще при шахе, а запчасти к ним взять неоткуда.
И такая ситуация в Иране – куда не ткни, от вооруженных сил до отраслей экономики, включая сюда и нефтянку, и энергетику. Изношенность оборудования запредельная – денег на модернизацию нет. И достаточно было нынешней засухи – как все начало сыпаться, причем в буквальном смысле этого слова.
Существует версия, что причиной дефицита электроэнергии является повсеместное использование кондиционеров в жаркую погоду. А в нынешнем году ситуация усугубилась из-за засухи, которая снижает возможности использования гидроэлектростанций. Отчасти, верно, но - лишь отчасти.
Иранские власти много сделали для электрификации всей страны. Наращивалось производство электроэнергии путем строительства гидроэлектростанций. И одновременно с этим - для обеспечения продовольственной безопасности - власти начали стимулировать развитие сельского хозяйства: в условиях сухого климата массово строились оросительные системы и выкапывались артезианские колодцы, в наиболее засушливые районы проводились туннели для переброски воды из других провинций.
В итоге - сотни плотин по всей стране стали причиной снижения уровня воды в реках. А интенсивная эксплуатация на допотопном – иного взять было неоткуда - оборудовании колодцев и скважин привели к резкому сокращению уровня грунтовых вод. Монументальные средневековые мосты Исфахана, города-сказки, сегодня большую часть года стоят над пересохшим руслом Заяндеруд. Печальное до слез зрелище…
«Водные бунты» вплоть до столкновений с силами безопасности вот уже несколько лет подряд сотрясают юг Ирана. Летом там некоторые города и населенные пункты полностью остаются без воды - и власти гонят туда цистерны с живительной влагой, чтобы хоть как-то справиться с кризисом.
Нужны комплексные долгосрочные программы и системная перестройка экономической модели. Нужны политическая воля и высокий профессионализм при проведении масштабных реформ. Нужно снятие санкций США, чтобы получить доступ к передовым технологиям. Правительство Роухани в этом отношении оказалось недееспособным. Дадут ли ответ этим вызовам идущие во власть консерваторы? Покажет время…