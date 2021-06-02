Не успели до конца потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране, как новая напасть – в водах Оманского залива около иранского порта Джаск из-за возгорания потеряли корабль военно-морского флота. Как говорится – никогда такого не было – и вот опять.

ВМС иранской Армии сообщили, что после эвакуации корабля снабжения «Харг», продолжавшаяся 20 часов борьба с огнем на его борту оказалась безуспешной и он был потерян. 33 человека пострадали, 23 из них были госпитализированы в городе Бендер-Аббас.

Но и на этом казни иранские не закончились - в Тегеране из-за дефицита электроэнергии обесточены 33 госучреждения, в числе которых министерство сельского хозяйства, министерство дорог и городского развития, Телекоммуникационная компания Ирана, банки «Мелли» и «Теджарат», а также здания столичного муниципалитета. И подобное в последние месяцы происходит регулярно, что позволяет сделать вывод о том, что Исламская Республика столкнулась с дефицитом электроэнергии.

Проще всего будет списать на диверсии, которые, будем объективны, тоже имеют место быть, и в немалых масштабах. Но, как представляется, проблема куда глубже и на необъявленную войну все не спишешь.

Возьмем тот же «Харг». Его начали строить в Великобритании еще по заказу шахского правительства в 1976-м., спустили на воду в 1977-м, а до ума довели уже после революции, в 1980 г. То есть, этому кораблю был 41 год. Гоняли его очень активно, а вот полноценного капитального ремонта он не проходил ни разу – санкции.

Тут и диверсантов не нужно, накопившихся «возрастных проблем» и изношенности частей и механизмов было вполне достаточно. В иранских ВВС, кстати, такая же проблема – аварийность растет, поскольку все сложнее поддерживать в строю старые боевые самолеты, купленные еще при шахе, а запчасти к ним взять неоткуда.

И такая ситуация в Иране – куда не ткни, от вооруженных сил до отраслей экономики, включая сюда и нефтянку, и энергетику. Изношенность оборудования запредельная – денег на модернизацию нет. И достаточно было нынешней засухи – как все начало сыпаться, причем в буквальном смысле этого слова.

Существует версия, что причиной дефицита электроэнергии является повсеместное использование кондиционеров в жаркую погоду. А в нынешнем году ситуация усугубилась из-за засухи, которая снижает возможности использования гидроэлектростанций. Отчасти, верно, но - лишь отчасти.