Экс-глава спецслужб Армении: «Русские сказали мне, что времени мало... Вы можете потерять Ханкенди»

На заседании Совбеза Армении 19 октября и экс-глава Генштаба Оник Гаспарян, и экс-министр обороны Давид Тоноян детально доложили, что шансов у Армении нет и страна понесет поражение в войне. Об этом в интервью телекомпании ArmNews заявил бывший и.о. главы СНБ Армении Микаел Амбарцумян.

«Шуша и половина Гадрута в тот момент были нашими. Если бы Пашинян тогда принял предложение остановить войну, у нас не было бы тысяч жертв», - заявил бывший глава спецслужб Армении.

«7 ноября со мной связался один из моих российских коллег, он сказал, что сейчас изучают карты, Шушу уже сдали, мы видим, что вы проигрываете, Степанакерт (Ханкенди) под риском, вашему руководителю делаются предложения, и почему они остаются без отклика? Я попросил время, связался с главой Кабмина, сказал, что есть предложения, а потом спросил, почему они не принимаются? Я отметил, что это не общественное обсуждение, это важнейшие для нации вопросы, попросил принять меня, ответ был следующим: сейчас я занят, не могу принять», - заявил Амбарцумян.