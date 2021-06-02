Завтра в Баку начнется суд над воевавшим в Карабахе наемником из Ливана

Завтра состоится судебное заседание по уголовному делу гражданина Ливана, обвиняемого в терроризме против Азербайджана. Как сообщает haqqin.az, гражданин Ливана Эулджекджиян Викен Абрахамович привлечен к следствию из-за террористической деятельности, осуществленной против граждан Азербайджан в составе вооруженных сил Армении во время Отечественной войны.

Напомним, что месяцем ранее Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности Азербайджана распространили совместную информацию в связи с этим фактом.

Так, завершилось расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группы.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года Эулджекджиян Викен Абрахамович, 1979 г.р., гражданин Ливанской Республики, житель Бейрута, первоначально принял предложение Овака Кикияна, гражданина Ливанской Республики, принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он сознательно пересек государственную границу Азербайджана с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территории, где находились другие наемники.