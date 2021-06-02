Сказав, что он рад видеть в Пакистане азербайджанскую парламентскую делегацию, руководимую председателем Милли Меджлиса, председатель Национальной Ассамблеи с уверенностью заявил о вкладе, который этот визит сделает в развитие двусторонних межпарламентских отношений. Асад Кайсер также высоко оценил сотрудничество парламентов двух стран в рамках Парламентской Ассамблеи Организации Экономического Сотрудничества и подчеркнул важность тем, которые обсуждались на Второй всеобщей конференции ПА ОЭС.

3 июня Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Национального собрания Пакистана Асадом Кайсером в рамках официального визита в эту страну. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Выражая братской стране поддержку во время ведшейся Азербайджаном 44-дневной Отечественной войны, Национальная Ассамблея приняла резолюцию с осуждением территориальной агрессии Армении против Азербайджанской Республики. Эта резолюция, продолжил г-н Кайсер, выражала категоричную позицию Пакистана по данному вопросу.

Председатель Национальной Ассамблеи с удовлетворением отозвался о рабочих связях между действующими в парламентах обеих стран группами дружбы, их регулярными видеовстречах и сотрудничестве в контексте парламентской дипломатии.

Сахиба Гафарова выразила признательность за искренний приём и удовлетворение своим первым официальным визитом в Исламскую Республику Пакистан в качестве председателя Милли Меджлиса Азербайджана. Она заметила, что имеющие в основе своей общие религиозно-культурные ценности, крепкую дружбу и узы братства азербайджано-пакистанские отношения в настоящее время также обладают стратегическим значением. Главы государств уделяют особое внимание укреплению дружеских и братских связей наших стран; исключительно важными для развития двусторонних отношений являются взаимные визиты Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви.

Коснувшись культурно-гуманитарных сношений между двумя странами, председатель Милли Меджлиса особо подчеркнула деятельность в этой сфере Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

После встречи парламентская делегация Азербайджана ознакомилась с условиями, созданными для депутатов в административном здании и в зале заседаний Национальной Ассамблеи Пакистана. Председатель Милли Меджлиса была во всех подробностях проинформирована о деятельности парламента Пакистана.