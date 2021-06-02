Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 21:36

Менее двух недель осталось до того, как 16 июня в Женеве состоится встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Никакого прорыва на них не ожидается. К настоящему времени нет даже уверенности, что стороны подпишут совместное заявление по итогам встречи. С давних времен к выражению «прорыв в отношениях между Вашингтоном и Москвой» отношусь даже не с настороженностью – с опаской. Долго живу, а потому помню, что «историческая встреча» Рейгана и Горбачева в Рейкьявике дала старт утрате геополитических позиций Советским Союзам, закончившейся развалом страны.

Не менее «историческая» встреча друга Бориса Ельцина с другом Биллом Клинтоном в Вашингтоне и вовсе отправила Россию в разряд региональных держав, ладно хоть ядерное оружие сумели сохранить, а то бы сейчас даже в Совете Безопасности ООН не сидели.

Ну а уж встреча Барака Обамы и Дмитрия Медведева в 2009, на которой был дан старт «перезагрузке» - и вовсе вылилась в нечто конфузливо-непонятное, то, о чем до сих пор спрашивают: что это было?

Нас уверяют, что на встрече произойдет обсуждение «по самому широкому кругу вопросов». Но вот ведь какая штука – вопросы что у Владимира Путина, что у Джо Байдена совершенно не совпадают. Российскому президенту интересно признание прав Москвы на Крым, немножко Украины, Сирия и снятие санкций. Байдену – климат, ограничение российских ядерных вооружений и восстановление глобальной экономики после пандемии. Если даже стороны сдержатся от взаимных упреков типа «вы в наши выборы вмешиваетесь – а вы НАТО к нашим границам продвигаете», то и тогда содержательного диалога не получится. Принципиальный вопрос для Байдена – сдерживание Китая. Чем здесь ему может помочь Владимир Путин, если Москва от Пекина зависит даже больше, чем это может выглядеть со стороны? Иранская ядерная программа? У российской стороны нет реальных рычагов давления на Тегеран с целью смягчить его позицию – и это печальный, хоть и неафишируемый факт. И так далее, примеры можно приводить хоть на десять страниц.