ВОЗ: Африка на пороге третьей волны коронавируса

Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса, за последние две недели количество вновь заболевших COVID-19 на континенте увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Об этом заявила в четверг глава регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Матшидисо Моэти, чье выступление опубликовано на официальном портале службы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Угроза третьей волны в Африке реальна, и она увеличивается, - заявила Моэти. - Приоритетом является ускорение вакцинации жителей Африки, которые подвергаются риску заболевания".

Моэти отметила, что тенденция к росту числа новых инфицированных отмечается в 14 африканских странах. При этом в восьми из них идет быстрое увеличение - до 30% - количества заболевших. Среди них - Южно-Африканская Республика, Уганда, Ангола, Намибия. "Рост заболеваемости совпал с замедлением поставок вакцины в страны Африки, - подчеркнула представитель ВОЗ. - При этом большинство государств континента уже израсходовали две трети имевшихся у них запасов вакцины от COVID-19".

По данным ВОЗ, на текущий день страны Африки получили 48,6 млн доз вакцины от коронавируса, из них использованы 31,4 млн доз. "В Африке около 2% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, хотя для всего мира эта цифра сейчас составляет 24%", - отметила Моэти. В результате, по ее словам, хотя на Африку приходится 2,9% от всех зарегистрированных случаев заболевания в мире, на континент приходится 3,7% всех смертей, вызванных COVID-19.

В Африке выявлено 4 843 159 заболевших коронавирусом, 130 635 человек умерли. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в ЮАР, затем следуют Марокко, Тунис, Эфиопия и Египет.